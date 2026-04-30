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Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

El avance de una masa de aire frío provocará un fuerte descenso de temperaturas durante el fin de semana largo, con heladas en varias provincias y lluvias intensas solo en zonas puntuales del país.

Fin de semana largo con frío, heladas y lluvias aisladas: qué zonas sentirán más el cambio de tiempo Fin de semana largo con frío, heladas y lluvias aisladas: qué zonas sentirán más el cambio de tiempo Hola
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un sistema frontal frío provocará un marcado descenso de temperaturas, heladas y lluvias en Argentina durante el fin de semana largo debido al avance de una masa de aire polar.
  • El fenómeno se desplazará de sur a norte, afectando con lluvias a la Patagonia y el Litoral, mientras la zona central tendrá tiempo seco pero con mínimas cercanas a los 8 grados.
  • El domingo será la jornada más fría del periodo, consolidando el clima invernal con heladas que impactarán tanto en las zonas productivas como en el turismo regional.
Resumen generado con IA

El clima en Argentina comenzará a mostrar un cambio marcado en los próximos días por el avance de un sistema frontal de sur a norte y el ingreso de una masa de aire frío que ganará fuerza hacia el fin de semana largo. El fenómeno provocará un descenso de temperaturas, heladas en varias regiones y lluvias concentradas solo en sectores puntuales del país.

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De acuerdo con las previsiones meteorológicas de Meteored, el escenario estará caracterizado por una fuerte diferencia entre regiones: mientras algunas provincias tendrán precipitaciones intensas, amplias zonas productivas permanecerán con tiempo seco.

Qué provincias tendrán lluvias y tormentas durante el fin de semana largo

El jueves, las lluvias se concentrarán principalmente en el sur cordillerano de la Patagonia. En áreas del oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan acumulados importantes, que podrían ubicarse entre 60 y 80 milímetros. En contraste, el resto del territorio nacional tendrá escasas precipitaciones y apenas algunos eventos débiles en el extremo norte.

Para el viernes, las tormentas y lluvias se desplazarán hacia el noreste argentino. Las provincias más afectadas serían Misiones y Corrientes, donde podrían registrarse entre 40 y 60 milímetros de agua acumulada. En tanto, Buenos Aires y buena parte de la región central continuarían con tiempo estable y sin lluvias significativas.

Durante el sábado y el domingo, las precipitaciones perderán intensidad y quedarán limitadas al extremo norte del país, con registros previstos de entre 5 y 20 milímetros. Solo persistirán algunas lluvias débiles en sectores de cordillera.

Cómo estará la temperatura y cuándo llegan las heladas

En materia térmica, jueves y viernes todavía mostrarán condiciones relativamente templadas. En el norte argentino las máximas oscilarán entre 26° y 30°, mientras que en la región central se mantendrán entre 20° y 24°.

El cambio más importante comenzará el sábado, cuando avance el aire frío y desciendan las temperaturas mínimas en gran parte del país. En el centro argentino se esperan marcas de entre 8° y 12°, mientras que en la Patagonia podrían registrarse mínimas de entre -4° y 4°.

Estas condiciones favorecerán la aparición de heladas moderadas y fuertes, especialmente en el sur del país. El domingo, además, se perfila como la jornada más fría del fin de semana largo, con máximas de apenas 16° a 20° en el centro del territorio nacional y un retroceso del calor incluso en provincias del norte.

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