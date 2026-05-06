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Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas severas, lluvias intensas y viento Zonda en distintas provincias. Además, anticipó una nueva ciclogénesis que afectará al AMBA con fuertes ráfagas, caída de granizo y descenso de temperatura.

Alerta por tormentas en varias provincias Alerta por tormentas en varias provincias La Nación
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos para este miércoles en doce provincias, debido a una ciclogénesis que afectará gran parte del territorio argentino.
  • El fenómeno incluye ráfagas de 90 km/h, granizo y viento Zonda. Se origina por el choque de aire frío y cálido, generando lluvias intensas y fuerte inestabilidad en el AMBA y Cuyo.
  • Se prevé un marcado descenso térmico y heladas en el centro y sur del país tras el temporal. El evento marcará el inicio de condiciones climáticas más severas e inestabilidad regional.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para este miércoles 6 de mayo debido a tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos que afectarán a distintas regiones del país. El fenómeno alcanzará al menos a doce provincias y podría provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Alerta amarilla y naranja por lluvias y viento zonda en el Cuyo y la Patagonia para este martes 5 de mayo

Alerta amarilla y naranja por lluvias y viento zonda en el Cuyo y la Patagonia para este martes 5 de mayo

Además, el organismo advirtió sobre la formación de una nueva ciclogénesis que impactará especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se esperan jornadas marcadas por precipitaciones abundantes, ráfagas intensas y un importante descenso de la temperatura.

Qué provincias están bajo alerta naranja este miércoles

El alerta naranja por tormentas afecta principalmente a la provincia de Buenos Aires y al este de La Pampa. Según informó el SMN, en esas zonas se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

También se esperan acumulados de precipitación de entre 60 y 90 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores.

Este escenario dará paso a una nueva ciclogénesis, un proceso atmosférico que ocurre cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo. Esa interacción genera un centro de baja presión que produce inestabilidad, lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos.

La transición comenzará entre la tarde del miércoles y el mediodía del jueves y, posteriormente, dará lugar a jornadas más frías e incluso heladas en el centro y sur de la Argentina.

Por otra parte, el alerta naranja por vientos rige para sectores de San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja. En esas provincias se espera la presencia de viento Zonda con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

El fenómeno puede provocar reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Las provincias con alerta amarilla por lluvias y tormentas

El SMN también emitió alertas amarillas para otras provincias donde se prevén lluvias y tormentas de menor intensidad, aunque con posibilidad de complicaciones locales.

Las zonas alcanzadas son:

  • Córdoba
  • Santa Fe
  • Mendoza
  • San Luis
  • Chubut
  • Neuquén
  • Río Negro

Además, en áreas cordilleranas y sectores elevados no se descarta la posibilidad de nevadas, especialmente en regiones del sur argentino.

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