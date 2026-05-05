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Alerta amarilla por tormentas en el Litoral para este martes 5 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por una jornada de lluvias intensas, vientos fuertes y actividad eléctrica en la provincia de Entre Ríos.

Alerta meteorológica en Entre Ríos para este martes 5 de mayo. Alerta meteorológica en Entre Ríos para este martes 5 de mayo. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Entre Ríos para este martes 5 de mayo, debido a intensas lluvias y ráfagas que podrían causar daños materiales.
  • Las precipitaciones afectarán localidades como Concordia y Paraná con acumulados de hasta 50 mm. El fenómeno se suma a alertas por viento zonda y ráfagas en Cuyo y la Patagonia.
  • Las autoridades recomiendan evitar salidas y asegurar objetos ante ráfagas de 70 km/h. Se espera que el clima impacte en la actividad cotidiana y requiera precaución extrema.
Resumen generado con IA

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) quedó marcado por los diversos fenómenos meteorológicos que afectarán al territorio nacional en estos días. Mientras que en Cuyo y en la Patagonia los eventos atmosféricos variarán entre viento zonda, lluvias intensas y ráfagas de hasta 100 km/h, en el extremo opuesto del suelo argentino, en el Litoral, las tormentas tendrán una severidad que alcanzará el nivel de alerta amarilla.

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A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió que en la provincia de Entre Ríos, las tormentas podrían provocar daños materiales así como interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas. De acuerdo con la entidad climática, gran parte del distrito se verá afectada por precipitaciones abundantes, vientos fuertes y actividad eléctrica.

Alerta para el Litoral por tormentas severas 

Durante la noche de hoy, las precipitaciones se instalarán principalmente en la zona de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, así como más al oeste en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay y al sureste, en Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Todas estas localidades se enfrentarán a acumulados de agua de entre 20 y 50 mm, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica.

Entre Ríos es la única jurisdicción del Litoral bajo alerta amarilla en la jornada de hoy, mientras que el resto de la región se mantiene a salvo en el nivel verde. Respecto al pronóstico actual, se esperan temperaturas máximas de 25°C y mínimas de 18°C en esta zona. 

Recomendaciones del SMN

Ante inclemencias de esta severidad, el organismo proporciona algunas recomendaciones.

Alerta por tormentas

1. Evitá salir. 

2. No saques la basura.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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