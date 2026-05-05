Alerta amarilla por tormentas en el Litoral para este martes 5 de mayo

Alerta para el Litoral por tormentas severas

Durante la noche de hoy, las precipitaciones se instalarán principalmente en la zona de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, así como más al oeste en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay y al sureste, en Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Todas estas localidades se enfrentarán a acumulados de agua de entre 20 y 50 mm, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica.