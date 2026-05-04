Alerta amarilla por fuertes vientos en la región del Cuyo para este lunes 4 de mayo

Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla por vientos intensos en Cuyo y Patagonia para este lunes 4 de mayo, afectando Mendoza y San Juan con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
- El fenómeno afectará zonas cordilleranas entre la mañana y la tarde. Se esperan vientos del oeste de 50 a 70 km/h, acompañados por un marcado descenso en la temperatura regional.
- Las autoridades recomiendan asegurar objetos y limitar la circulación para minimizar riesgos. El evento meteorológico podría causar daños materiales e interrupción de servicios.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada de ráfagas fuertes en la zona oeste del país, afectando principalmente a la región de Cuyo así como también a la Patagonia argentina. Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por estos eventos severos a los que se sumarán las temperaturas bajas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN notificó por las inclemencias que afectarán a estos sectores del territorio. Para esta ocasión, se alertó por vientos de nivel amarillo del sector oeste que alcanzarán velocidades entre 50 y 70 km/h, pero que podrán ser superados localmente, llegando a los 90 km/h.
Localidades afectadas
Tanto San Juan como Mendoza pertenecen a la zona cuyana y sus áreas perjudicadas están en la parte montañosa. En el caso de la primera provincia, los vientos afectarán a la Cordillera de Iglesia y Calingasta durante el mediodía y la tarde; mientras que en la segunda, las damnificadas serán la Cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, así como San Carlos, Tunuyán, la franja andina de y la zona baja de Malargüe junto a San Rafael.
El fenómeno se instalará por la mañana en el caso de ambas jurisdicciones, entre las 6:00 y las 12:00 horas, y se extenderá por toda la tarde, es decir, entre las 12:00 y las 18:00 horas.
Recomendaciones del SMN
Ante estos procesos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades, el organismo proporcionó algunas recomendaciones:
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.