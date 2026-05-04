Alerta amarilla por fuertes vientos en la región del Cuyo para este lunes 4 de mayo

Localidades afectadas

Tanto San Juan como Mendoza pertenecen a la zona cuyana y sus áreas perjudicadas están en la parte montañosa. En el caso de la primera provincia, los vientos afectarán a la Cordillera de Iglesia y Calingasta durante el mediodía y la tarde; mientras que en la segunda, las damnificadas serán la Cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, así como San Carlos, Tunuyán, la franja andina de y la zona baja de Malargüe junto a San Rafael.