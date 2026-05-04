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Alerta amarilla por fuertes vientos en la región del Cuyo para este lunes 4 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de vientos fuertes en la extensión cordillerana del Cuyo.

Alerta por vientos fuertes en la región del Cuyo. Alerta por vientos fuertes en la región del Cuyo. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla por vientos intensos en Cuyo y Patagonia para este lunes 4 de mayo, afectando Mendoza y San Juan con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
  • El fenómeno afectará zonas cordilleranas entre la mañana y la tarde. Se esperan vientos del oeste de 50 a 70 km/h, acompañados por un marcado descenso en la temperatura regional.
  • Las autoridades recomiendan asegurar objetos y limitar la circulación para minimizar riesgos. El evento meteorológico podría causar daños materiales e interrupción de servicios.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada de ráfagas fuertes en la zona oeste del país, afectando principalmente a la región de Cuyo así como también a la Patagonia argentina. Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por estos eventos severos a los que se sumarán las temperaturas bajas.

Alerta amarilla por vientos extremos en la Patagonia para este lunes 4 de mayo

Alerta amarilla por vientos extremos en la Patagonia para este lunes 4 de mayo

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN notificó por las inclemencias que afectarán a estos sectores del territorio. Para esta ocasión, se alertó por vientos de nivel amarillo del sector oeste que alcanzarán velocidades entre 50 y 70 km/h, pero que podrán ser superados localmente, llegando a los 90 km/h.

Localidades afectadas

Tanto San Juan como Mendoza pertenecen a la zona cuyana y sus áreas perjudicadas están en la parte montañosa. En el caso de la primera provincia, los vientos afectarán a la Cordillera de Iglesia y Calingasta durante el mediodía y la tarde; mientras que en la segunda, las damnificadas serán la Cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, así como San Carlos, Tunuyán, la franja andina de y la zona baja de Malargüe junto a San Rafael.

El fenómeno se instalará por la mañana en el caso de ambas jurisdicciones, entre las 6:00 y las 12:00 horas, y se extenderá por toda la tarde, es decir, entre las 12:00 y las 18:00 horas. 

Recomendaciones del SMN

Ante estos procesos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades, el organismo proporcionó algunas recomendaciones:

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

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