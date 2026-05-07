Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Uno de los nombres que volvió a aparecer en la elección de Exactas fue el de Pablo Almeda, habilitado por la Junta Electoral pese a una impugnación presentada por otro estudiante. El planteo cuestionaba que ya había sido candidato en dos oportunidades anteriores, aunque la universidad interpretó que el nuevo estatuto habilitaba su postulación. “Considero que al haber un nuevo reglamento hay unas nuevas reglas de juego, por lo tanto todos somos nuevos ante los ojos de la ley”, afirmó Almeda. Además, ratificó el alineamiento de Franja Morada Exactas con Mohamed y Olmos y con la fórmula rectoral Pagani-Leal. “Son personas con experiencia y gestión, y creemos que es lo que necesita Exactas”, señaló.