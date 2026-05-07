Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Las elecciones del estamento estudiantil en la Universidad Nacional de Tucumán reforzaron el mapa político que comenzó a delinearse el martes con la votación docente y no docente y que desembocará el 20 de mayo en la definición del próximo rectorado. Allí competirán las fórmulas encabezadas por Sergio Pagani y Mercedes Leal frente a Miguel Cabrera y Virginia Abdala.
Con los resultados de docentes y no docentes, sumados a las listas únicas en varias facultades, en 11 de las 13 unidades académicas ya habrían quedado prácticamente encaminadas las futuras conducciones de los decanatos. Sin embargo, las facultades de Ciencias Exactas y Arquitectura mantuvieron hasta último momento disputas abiertas, donde el peso de los consejeros estudiantiles resultó determinante para inclinar las mayorías dentro de los Consejos Directivos.
Definición en Exactas
En la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, la fórmula integrada por Sergio Mohamed y Aida Olmos, alineada políticamente con Pagani, quedó mejor posicionada tras la elección estudiantil. El espacio ya había obtenido cuatro consejeros docentes y contaría además con el acompañamiento del representante no docente. A eso se sumó el resultado estudiantil: Franja Morada consiguió un consejero y explicitó públicamente su respaldo a Mohamed y Olmos, mientras que la agrupación Bachofen, que conduce el centro de estudiantes y obtuvo dos consejeros, evitó pronunciarse sobre qué fórmula apoyará.
Con este escenario, Mohamed y Olmos alcanzarían hasta el momento seis votos dentro del Consejo Directivo, mayoría necesaria para asumir este 14 de mayo.
Agostina, integrante del centro de estudiantes de Exactas y referente de Bachofen, destacó la concurrencia durante la jornada electoral. “La participación fue bastante activa, pero apuntamos a que haya más participación porque al no ser obligatorio la elección del centro de estudiantes, la participación baja en cuanto al Consejo. Son decisiones bastantes importantes que ocurren cada cuatro años”, sostuvo.
Respecto del posicionamiento de su agrupación, evitó anticipar definiciones. “Una vez que se forme el Consejo veremos qué decisión tomamos respecto a las fórmulas de decanos. Las puertas no se le cierran a nadie, es crucial mantener un diálogo para gestionar”, expresó.
Uno de los nombres que volvió a aparecer en la elección de Exactas fue el de Pablo Almeda, habilitado por la Junta Electoral pese a una impugnación presentada por otro estudiante. El planteo cuestionaba que ya había sido candidato en dos oportunidades anteriores, aunque la universidad interpretó que el nuevo estatuto habilitaba su postulación. “Considero que al haber un nuevo reglamento hay unas nuevas reglas de juego, por lo tanto todos somos nuevos ante los ojos de la ley”, afirmó Almeda. Además, ratificó el alineamiento de Franja Morada Exactas con Mohamed y Olmos y con la fórmula rectoral Pagani-Leal. “Son personas con experiencia y gestión, y creemos que es lo que necesita Exactas”, señaló.
Empate en Arquitectura
En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo la definición permanece abierta. Allí, la fórmula oficialista integrada por César Gómez López y Víctor Montenegro obtuvo cuatro consejeros docentes, mientras que Raúl Ajmat y Silvia Aldonate lograron dos representantes docentes.
En la elección estudiantil, la agrupación MEU Arquitectura consiguió dos consejeros y manifestó públicamente su apoyo a Ajmat y Aldonate. Otra agrupación estudiantil obtuvo representación, aunque sin pronunciarse sobre el decanato. Con este reparto, la definición quedaría atada a la elección de egresados y a los votos pendientes dentro del Consejo Directivo.
Melissa Ocampo, integrante de MEU Arquitectura, sostuvo que respaldan a Ajmat y Aldonate porque “son la mejor opción para un cambio real en la facultad”. “No queremos una continuidad del oficialismo porque es más de lo mismo y no les interesan los estudiantes”, afirmó.
En otras facultades
Durante la jornada, LA GACETA también relevó el clima electoral en otras facultades. En Derecho, Ana Lipchak, candidata a consejera directiva por Movimiento Humanista, destacó que la participación creció durante la tarde. “Los estudiantes son conscientes de lo que hoy están votando porque se habló mucho en redes sociales”, señaló.
En Filosofía y Letras, la presidenta del centro de estudiantes, Lucía Gastaminza, remarcó que las últimas horas de votación concentraron la mayor concurrencia. Además, destacó que las elecciones se desarrollaron sin afectar el dictado de clases.
Con Exactas definida y Arquitectura a la espera, el mapa político de la UNT quedó casi completo rumbo a la elección de rector del 20 de mayo
Doce de las 13 facultades tendrían aseguradas sus futuras conducciones. A las unidades académicas con lista única se suman los casos donde las mayorías docentes y no docentes terminaron inclinando la balanza como Psicología, Ciencias Naturales, Educación Física y Filosofía y Letras. Ayer se sumó Ciencias Exactas y en Arquitectura podría definirse hoy,
De este modo, el escenario universitario comenzó a quedar cada vez más definido de cara a la elección del próximo rector de la UNT.
Votan los egresados: la elección de hoy cerrará el calendario de los estamentos
Los egresados de la UNT elegirán hoy a sus representantes para los Consejos Directivos de cada facultad, en la última etapa del calendario electoral universitario antes de la definición del rectorado. Los consejeros electos asumirán el 14 de mayo y ese mismo día deberán votar a los decanos y vicedecanos en aquellas facultades donde haya más de una lista en disputa. Luego, en la Asamblea Universitaria, los decanos, consejeros directivos, representantes de las escuelas experimentales y un no docente del Rectorado elegirán al próximo rector y vicerrector que conducirá la casa de altos estudios hasta 2030.