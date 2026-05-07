Caso Lebbos: la importancia de la perspectiva de género

4-Desde lo personal, señalar que la ley 24.632, que entró en vigor el 1/4/1996 ratifica la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém Do Pará). Estaba vigente al momento de la fecha del hecho violento donde perdió la vida Paulina Alejandra Lebbos y con rango constitucional, por el art. 75 inciso 22 Carta Magna. Si bien no establece una pena, si obliga a juzgar los casos con perspectiva de género. Considero que se relacionaba más ese encuadre con las otras pruebas indiciarias con que se llegó al plenario. Habrá que ver si la sentencia de la Cámara Conclusional -sala III- llega a instancia de casación.