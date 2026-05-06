Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

En un fallo que consagra la incertidumbre sobre uno de los crímenes más atroces de la provincia, el Tribunal de la Sala III, integrado por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, absolvió hoy a César Soto por el beneficio de la duda por el crimen de la joven estudiante de Comunicación Social Paulina Lebbos. Tras un debate oral de 14 jornadas, los magistrados consideraron que el plexo probatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal, representado por Carlos Sale, no alcanzó el grado de certeza necesario para condenar a la ex pareja de Paulina a la pena de prisión perpetua.