Ficha Limpia quedó afuera del proyecto de reforma electoral

El oficialismo en el Senado de la Nación dio un giro estratégico al aceptar que el proyecto de “Ficha Limpia” sea debatido de forma independiente a la Reforma Electoral enviada por el Ejecutivo. Esta decisión surgió tras una reunión de jefes de bancada liderada por el radical Eduardo Vischi, ante la imposibilidad de destrabar los acuerdos necesarios para eliminar o suspender las elecciones PASO. Como consecuencia de este consenso con los bloques aliados, la Comisión de Asuntos Constitucionales iniciará el tratamiento de la norma el próximo miércoles 13 de mayo, enfocándose en los expedientes presentados por los senadores Martín Goërling Lara y Julieta Corroza.