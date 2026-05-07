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Ficha Limpia quedó afuera del proyecto de reforma electoral

La iniciativa sería debatida de manera independiente.

Ficha Limpia quedó afuera del proyecto de reforma electoral
Hace 2 Hs

El oficialismo en el Senado de la Nación dio un giro estratégico al aceptar que el proyecto de “Ficha Limpia” sea debatido de forma independiente a la Reforma Electoral enviada por el Ejecutivo. Esta decisión surgió tras una reunión de jefes de bancada liderada por el radical Eduardo Vischi, ante la imposibilidad de destrabar los acuerdos necesarios para eliminar o suspender las elecciones PASO. Como consecuencia de este consenso con los bloques aliados, la Comisión de Asuntos Constitucionales iniciará el tratamiento de la norma el próximo miércoles 13 de mayo, enfocándose en los expedientes presentados por los senadores Martín Goërling Lara y Julieta Corroza.

La resolución de ceder ante el Pro y la UCR fue comunicada por Patricia Bullrich, quien enfrentó una postura inamovible de los socios parlamentarios respecto a la separación de ambos debates. Esta noticia generó un impacto inmediato en el Palacio Legislativo, provocando incluso que las autoridades del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, encabezadas por Gabriel Bornoroni, se desplazaran hasta el Senado para confirmar el cambio de rumbo. Mientras tanto, las conversaciones sobre la Reforma Electoral continuarán en un plano secundario, sin fecha definida para su resolución.

Temario

Paralelamente al debate de Ficha Limpia, la Cámara alta ya definió el temario para la sesión ordinaria prevista para el jueves 14 de mayo. Entre los puntos centrales se encuentran el pliego judicial para extender por cinco años el mandato del juez Carlos Alberto Mahiques y el programa de Regularización de Armas de Fuego. Asimismo, se incluye el acuerdo de conciliación con tenedores de títulos públicos como Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, junto con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sufrió modificaciones clave para eliminar los desalojos en viviendas del ReNaBaP.

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Finalmente, el panorama legislativo dejó fuera de agenda, por el momento, el proyecto de Falsas Denuncias impulsado por Carolina Losada debido a la falta de consenso interno.

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