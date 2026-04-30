Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán sancionó hoy por unanimidad la ley de Ficha Limpia para impedir que personas con condenas penales ocupen cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado.
- Tras unificar seis proyectos y ajustar el texto para evitar planteos de inconstitucionalidad, la norma exige doble condena. Tucumán es la novena provincia en adoptar esta ley.
- La medida busca saldar una deuda ética con la sociedad y transparentar la gestión pública. Se espera que su aplicación impulse el avance de una ley similar a nivel nacional.
La decisión política de avanzar para que Tucumán sea la novena provincia del país en tener una ley de Ficha Limpia quedó materializada hoy en la Legislatura. Por unanimidad, los legisladores tucumanos de las diferentes bancadas votaron a favor de una norma que restringe el acceso y la permanencia de funcionarios jerárquicos de los tres poderes del Estado ante penas iguales o mayores a tres años por delitos dolosos.
Parlamentarios de bancadas opositoras destacaron la determinación del vicegobernador Miguel Acevedo para poder avanzar con un tema que venía trabado en la Cámara y que era uno de los proyectos “incómodos” que se evitaba abordar, así como la reforma política (con la que se avanzó en estudios pero quedó congelada) y una Ley de Acceso a la Información (todavía un pendiente).
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, explicó que se realizó un exhaustivo análisis de los seis proyectos sobre este tema: del Poder Ejecutivo -con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo-; y de los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse; José Macome; Silvia Elías de Pérez; Ricardo Bussi; y Raquel Nievas. El comité, incluso, contó con la participación de la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, para poder avanzar con la propuesta. Sin embargo, en la sesión se explicaron numerosas modificaciones que se hicieron para sacar la mejor ley posible.
“Los cambios para evitar planteos de inconstitucionalidad que impidan la aplicación de la ley”, resumió la parlamentaria. Además, remarcó que: el proyecto -que finalmente se sancionó con el apoyo de todos los legisladores- no implica una sanción penal ni vulnera ningún derecho; que el principio de inocencia sigue garantizado porque son los jueces quienes deben definir si alguien es o no culpable; y que con el doble conforme (que alguien tenga dos sentencias en contra) no se vulneran estándares internacionales.
Bajo la lupa
El dictamen comprende a funcionarios de los tres Poderes del Estado -Ejecutivo (PE), Legislativo (PL) y Judicial-, además de autoridades municipales y comunales. De este modo, la normativa no sólo impactará en cargos electivos, sino también en designaciones dentro de la administración pública. En el PE, quedan comprendidos: ministros, secretarios y subsecretarios de Estado; directores y subdirectores; titulares de organismos de control; autoridades de entes autárquicos y descentralizados; responsables de sociedades con participación estatal; interventores y también la cúpula de la Policía provincial (jefe, subjefe y plana mayor).
En el PL incluye a funcionarios administrativos como secretarios y prosecretarios de la Legislatura, así como secretarios y prosecretarios de bloque, además de directores y subdirectores. Mientras que del Poder Judicial abarca a los vocales de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, junto con otros funcionarios judiciales definidos por ley.
En cuanto a municipios y comunas, la norma de Ficha Limpia alcanza a funcionarios de los departamentos ejecutivos (secretarios, subsecretarios, directores), de los concejos deliberantes (secretarios, prosecretarios, directores) y a los jueces de faltas.
Declaración jurada obligada
La propuesta, que se trabajó en conjunto y tuvo aportes de último momento, prevé también un Registro Público Provincial de Ficha Limpia (en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia); la presentación de una declaración jurada para los aspirantes a ser electos o designados en un cargo jerárquico (asegurando no tener condenas por los delitos inhabilitantes); y la posibilidad de que los ciudadanos presenten un recurso de impugnación contra un candidato alcanzado por esta normativa.
El oficialismo señaló en el recinto que el trabajo por Ficha Limpia se inició desde noviembre de 2024, cuando ingresó un proyecto del PE en este sentido (aunque en conformaciones legislativas previas hubo propuestas de Bussi y de José María Canelada, por ejemplo). También se mencionó que la sanción de una ley de estas características es para dar un mensaje a la sociedad que siente que la clase política está en deuda.
En la Cámara ahora esperan que el Ejecutivo numere, promulgue y publique la ley sancionada para que Tucumán sea la novena provincia en tener Ficha Limia. Las que ya cuentan con normas de estas características son: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba. La Nación, en tanto, busca avanzar próximamente en un sentido similar.