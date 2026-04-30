Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, explicó que se realizó un exhaustivo análisis de los seis proyectos sobre este tema: del Poder Ejecutivo -con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo-; y de los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse; José Macome; Silvia Elías de Pérez; Ricardo Bussi; y Raquel Nievas. El comité, incluso, contó con la participación de la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, para poder avanzar con la propuesta. Sin embargo, en la sesión se explicaron numerosas modificaciones que se hicieron para sacar la mejor ley posible.