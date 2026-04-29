“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

En términos generales, el despacho mayoritario emitido por la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Carolina Vargas Aignasse (PJ), incluye la “doble instancia” como el criterio para la aplicación de la Ley de Ficha Limpia. Además de enumerar un amplio de delitos (como defraudación al Estado, narcotráfico, contra la integridad sexual y de lesa humanidad, entre otros), se incorporó a los sujetos que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios. A la vez, se prevé un Registro Público Provincial de Ficha Limpia; la presentación de una declaración jurada para los aspirantes a ser electos o designados en un cargo jerárquico; y la posibilidad de que los ciudadanos presenten un recurso de impugnación contra un candidato alcanzado por esta normativa.