Vargas Aignasse aseguró que Tucumán sancionó la ley de Ficha Limpia "más rigurosa" del país

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán aprobó este jueves por unanimidad la ley de Ficha Limpia más rigurosa del país para impedir que personas con procesos judiciales ocupen cargos públicos.
- Impulsada por Vargas Aignasse, la norma abarca cargos electivos y designaciones estatales, ampliando el catálogo de delitos inhabilitantes respecto a otras provincias del país.
- Esta legislación busca recuperar la confianza ciudadana mediante la ejemplaridad ética y posiciona a Tucumán como referente nacional en transparencia e integridad institucional.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse celebró este jueves la aprobación de la ley de Ficha Limpia en Tucumán y la consideró como la más rigurosa de la Argentina, tanto por la amplitud de los delitos contemplados como por el alcance de los cargos incluidos.
“La Provincia ha dado un paso histórico en materia de calidad institucional al sancionar la ley de Ficha Limpia más rigurosa de la República Argentina, tanto por la amplitud de los delitos contemplados como por el alcance de los cargos incluidos, que abarca no solo funciones electivas sino también cargos de designación en todos los niveles del Estado”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la norma fija un estándar ético claro para quienes aspiren a ejercer funciones públicas. “Esta norma establece un verdadero valladar ético para el acceso y permanencia en la función pública, fijando un estándar claro: quienes aspiren a representar a la ciudadanía o a ejercer responsabilidades institucionales deben hacerlo sin deudas con la Justicia y con un compromiso inequívoco con la legalidad y la defensa de las instituciones”, sostuvo.
Además del contenido legal, Vargas Aignasse subrayó el mensaje político e institucional que implica la sanción. “Pero además de su contenido normativo, esta ley envía un mensaje profundo a la sociedad. En un contexto de desconfianza y distancia entre la ciudadanía y la dirigencia, Tucumán ha decidido reconstruir ese vínculo, tender un puente basado en la ejemplaridad, la transparencia y la idoneidad moral como condiciones indispensables para el ejercicio del poder”, expresó.
El legislador también enfatizó que la iniciativa trasciende las diferencias partidarias. “La ley de Ficha Limpia no responde a una bandera política ni a un estandarte partidario. Es la expresión de una voluntad colectiva de la dirigencia tucumana, que ha sabido interpretar una demanda social histórica y transformarla en una norma concreta, ejemplar y con vocación de trascender nuestras fronteras provinciales”, señaló.
Por último, destacó el posicionamiento de la provincia a nivel nacional en este tipo de legislación. “Hoy Tucumán no solo se suma a las provincias que avanzan en esta agenda, sino que lo hace liderando con la legislación más completa y exigente del país. Es un paso firme hacia una política más responsable, más transparente y más cerca de la gente”, concluyó.