Secciones
Política

Vargas Aignasse aseguró que Tucumán sancionó la ley de Ficha Limpia "más rigurosa" del país

El legislador destacó el alcance de la norma, que incluye delitos más amplios y abarca cargos electivos y de designación en todos los niveles del Estado.

Gerónimo Vargas Aignasse Gerónimo Vargas Aignasse
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán aprobó este jueves por unanimidad la ley de Ficha Limpia más rigurosa del país para impedir que personas con procesos judiciales ocupen cargos públicos.
  • Impulsada por Vargas Aignasse, la norma abarca cargos electivos y designaciones estatales, ampliando el catálogo de delitos inhabilitantes respecto a otras provincias del país.
  • Esta legislación busca recuperar la confianza ciudadana mediante la ejemplaridad ética y posiciona a Tucumán como referente nacional en transparencia e integridad institucional.
Resumen generado con IA

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse celebró este jueves la aprobación de la ley de Ficha Limpia en Tucumán y la consideró como la más rigurosa de la Argentina, tanto por la amplitud de los delitos contemplados como por el alcance de los cargos incluidos.

“La Provincia ha dado un paso histórico en materia de calidad institucional al sancionar la ley de Ficha Limpia más rigurosa de la República Argentina, tanto por la amplitud de los delitos contemplados como por el alcance de los cargos incluidos, que abarca no solo funciones electivas sino también cargos de designación en todos los niveles del Estado”, afirmó.

Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

En ese sentido, remarcó que la norma fija un estándar ético claro para quienes aspiren a ejercer funciones públicas. “Esta norma establece un verdadero valladar ético para el acceso y permanencia en la función pública, fijando un estándar claro: quienes aspiren a representar a la ciudadanía o a ejercer responsabilidades institucionales deben hacerlo sin deudas con la Justicia y con un compromiso inequívoco con la legalidad y la defensa de las instituciones”, sostuvo.

Además del contenido legal, Vargas Aignasse subrayó el mensaje político e institucional que implica la sanción. “Pero además de su contenido normativo, esta ley envía un mensaje profundo a la sociedad. En un contexto de desconfianza y distancia entre la ciudadanía y la dirigencia, Tucumán ha decidido reconstruir ese vínculo, tender un puente basado en la ejemplaridad, la transparencia y la idoneidad moral como condiciones indispensables para el ejercicio del poder”, expresó.

El legislador también enfatizó que la iniciativa trasciende las diferencias partidarias. “La ley de Ficha Limpia no responde a una bandera política ni a un estandarte partidario. Es la expresión de una voluntad colectiva de la dirigencia tucumana, que ha sabido interpretar una demanda social histórica y transformarla en una norma concreta, ejemplar y con vocación de trascender nuestras fronteras provinciales”, señaló.

Cinco claves para entender la Ley de Ficha Limpia que aprobará la Legislatura de Tucumán

Cinco claves para entender la Ley de Ficha Limpia que aprobará la Legislatura de Tucumán

Por último, destacó el posicionamiento de la provincia a nivel nacional en este tipo de legislación. “Hoy Tucumán no solo se suma a las provincias que avanzan en esta agenda, sino que lo hace liderando con la legislación más completa y exigente del país. Es un paso firme hacia una política más responsable, más transparente y más cerca de la gente”, concluyó.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánGerónimo Vargas Aignasse
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

José María Canelada: La aprobación de Ficha Limpia es un triunfo de la sociedad

José María Canelada: "La aprobación de Ficha Limpia es un triunfo de la sociedad"

Ficha limpia en Tucuman: cuáles son los puntos del dictamen de mayoría que cuestiona la oposición

"Ficha limpia" en Tucuman: cuáles son los puntos del dictamen de mayoría que cuestiona la oposición

Lo más popular
Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo
1

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Anses confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?
2

Anses confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?

Vuelve a clases el adolescente que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe
3

Vuelve a clases el adolescente que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe

El momento del día en el que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según especialistas
4

El momento del día en el que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según especialistas

Horóscopo de mayo 2026: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones importantes
5

Horóscopo de mayo 2026: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones importantes

Más Noticias
Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

Causa Cuadernos: José López se desdijo de su confesión y negó que Cristina Kirchner fuera jefa de una asociación ilícita

Causa Cuadernos: José López se desdijo de su confesión y negó que Cristina Kirchner fuera jefa de una asociación ilícita

¿Cuál es la cifra que lleva gastada Javier Milei en sus viajes al exterior del país?

¿Cuál es la cifra que lleva gastada Javier Milei en sus viajes al exterior del país?

La CGT desafía el rumbo de Milei con una masiva movilización a Plaza de Mayo

La CGT desafía el rumbo de Milei con una masiva movilización a Plaza de Mayo

Osvaldo Jaldo: “El desafío de hoy es sostener el equilibrio fiscal”

Osvaldo Jaldo: “El desafío de hoy es sostener el equilibrio fiscal”

Manuel Adorni en el Congreso: negó delitos y respaldó al Gobierno

Manuel Adorni en el Congreso: negó delitos y respaldó al Gobierno

Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

Comentarios