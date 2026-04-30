Vargas Aignasse aseguró que Tucumán sancionó la ley de Ficha Limpia "más rigurosa" del país

En ese sentido, remarcó que la norma fija un estándar ético claro para quienes aspiren a ejercer funciones públicas. “Esta norma establece un verdadero valladar ético para el acceso y permanencia en la función pública, fijando un estándar claro: quienes aspiren a representar a la ciudadanía o a ejercer responsabilidades institucionales deben hacerlo sin deudas con la Justicia y con un compromiso inequívoco con la legalidad y la defensa de las instituciones”, sostuvo.