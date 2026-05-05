Secciones
Política

Jaldo celebró la Ley de Ficha Limpia en Tucumán: “Es un avance institucional muy importante”

La normativa establece la inhabilitación para acceder a cargos públicos, electivos o por designación, a personas con sentencias condenatorias confirmadas en instancia revisora.

Jaldo / archivo Jaldo / archivo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo celebró la Ley de Ficha Limpia en Tucumán, que prohíbe candidaturas de personas con condenas confirmadas, tras su aprobación unánime en la Legislatura.
  • La medida sitúa a Tucumán como la sexta provincia con esta normativa. La ley abarca cargos electivos y por designación, respondiendo a demandas de mayor transparencia política.
  • Jaldo proyecta este avance como base para futuras leyes de acceso a la información pública, buscando consensos políticos para fortalecer la calidad institucional hacia 2026.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este martes a la aprobación por unanimidad de la Ley de Ficha Limpia en la Legislatura durante los últimos días de abril. La normativa establece la inhabilitación para acceder a cargos públicos, electivos o por designación, a personas con sentencias condenatorias confirmadas en instancia revisora.

El mandatario provincial valoró el alcance institucional de la medida y la ubicó en el contexto nacional. “Hay que destacar que Tucumán es la sexta provincia que ha sancionado la Ficha Limpia. Eso no lo podemos obviar, porque muchas veces se cuestionó su tratamiento; y esta normativa consiste en los requisitos que tienen que tener aquellos que quieran ser candidatos en la provincia de Tucumán a cualquier cargo. Eso no es menor, es un avance muy importante”.

Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

Por unanimidad la Legislatura sancionó una ley de Ficha Limpia para Tucumán

El gobernador también se refirió al rol del Poder Legislativo y a la agenda parlamentaria para el año 2026. “Seguramente todavía quedan proyectos para sancionar durante el año 2026, y los tiempos y las decisiones las va a ir tomando el Poder Legislativo”, añadió. 

Asimismo, Jaldo vinculó la nueva ley con otras iniciativas vinculadas a la transparencia y el acceso a la información pública. En esa línea, afirmó. “Hay que seguir trabajando con el acceso a la información pública, porque no hay duda de que es una ley que muchas provincias y Nación la tienen. Creo que una vez que puedan consensuar un proyecto entre los diferentes espacios políticos en la Legislatura podrá salir”, cerró.

Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS

La ley de Ficha Limpia

José María Canelada: La aprobación de Ficha Limpia es un triunfo de la sociedad

José María Canelada: "La aprobación de Ficha Limpia es un triunfo de la sociedad"

Vargas Aignasse aseguró que Tucumán sancionó la ley de Ficha Limpia más rigurosa del país

Vargas Aignasse aseguró que Tucumán sancionó la ley de Ficha Limpia "más rigurosa" del país

Jaldo inauguró pavimento, recorrió obras y entregó camiones en Lomas de Tafí

Jaldo inauguró pavimento, recorrió obras y entregó camiones en Lomas de Tafí

Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

Lo más popular
Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
1

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país
2

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
3

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
4

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos
5

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
2

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
3

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
4

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos
5

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Más Noticias
Las cuatro hipótesis de Malamud sobre la permanencia de Adorni: “No lo echa porque es el amigo de Karina”

Las cuatro hipótesis de Malamud sobre la permanencia de Adorni: “No lo echa porque es el amigo de Karina”

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

UNT: en una instancia clave, las 13 facultades eligen a sus consejeros directivos

UNT: en una instancia clave, las 13 facultades eligen a sus consejeros directivos

Adorni esquivó preguntas en la sala de prensa y la Justicia sigue presionando

Adorni esquivó preguntas en la sala de prensa y la Justicia sigue presionando

Comentarios