Jaldo celebró la Ley de Ficha Limpia en Tucumán: “Es un avance institucional muy importante”

El mandatario provincial valoró el alcance institucional de la medida y la ubicó en el contexto nacional. “Hay que destacar que Tucumán es la sexta provincia que ha sancionado la Ficha Limpia. Eso no lo podemos obviar, porque muchas veces se cuestionó su tratamiento; y esta normativa consiste en los requisitos que tienen que tener aquellos que quieran ser candidatos en la provincia de Tucumán a cualquier cargo. Eso no es menor, es un avance muy importante”.