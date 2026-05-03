Día mundial de la libertad de prensa
El 3 de mayo es una fecha elegida por Naciones Unidas para reflexionar sobre la relevancia de la libertad de prensa en nuestras sociedades. No es posible pensar en profundidad en ella sin hacerlo al mismo tiempo acerca de la calidad del sistema institucional, que la promueve o la inhibe.
PREGUNTA SOBRE LOS DESAPARECIDOS. José Ignacio López, el día de 1979 que hizo su pregunta histórica y Videla intentando dar una respuesta.
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