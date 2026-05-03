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Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo

Debido a una nueva actualización de Meta, varios modelos antiguos de Android e iPhone dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería a partir de este mes.

Más de 10 modelos de celulares perderán funciones de WhatsApp en mayo Foto: Pexels
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Meta anunció que más de 10 modelos de Android e iPhone perderán funciones de WhatsApp desde mayo por no cumplir con los requisitos técnicos de la nueva actualización del servicio.
  • Afectará a modelos con Android 5.0 o anteriores y iPhone con iOS 15.1 o menos. La pérdida de funciones será gradual hasta que la app deje de operar por completo en estos equipos.
  • Esta medida obliga a usuarios de equipos obsoletos a renovar su hardware para mantener la conectividad y seguridad en mensajería ante el avance constante de la tecnología móvil.
Resumen generado con IA

La tecnología digital avanzó a pasos agigantados en las últimas dos décadas, pero no parece que esté a punto de dejar de hacerlo. Las actualizaciones, las nuevas versiones y nuevas herramientas siguen llegando directo al bolsillo del usuario. Es por eso que algunos celulares perderán poco a poco acceso a WhatsApp a partir de mayo.

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Para beneficio de muchos y perjuicio de unos pocos, los desarrolladores de WhatsApp crearon un nuevo parche que ingresará en las próximas semanas a la aplicación. El servicio de mensajería de Meta se actualizará, pero, para lograrlo, los equipos deberán contar con algunos requisitos básicos que sean compatibles con las nuevas funciones. Los celulares con sistemas operativos más antiguos se quedarán fuera de la nueva jugada.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp

La baja de WhatsApp no será abrupta y de un día para otro, sino que los usuarios perderán gradualmente la utilidad hasta que, un día, deje de funcionar completamente. La falta de actualización, en los teléfonos más obsoletos, llega a inutilizar aplicaciones completas y ese será el caso de WhatsApp en los celulares que no cuenten con las características necesarias.

Teléfonos Android e iOS se verán afectados por igual. Los Android que tengan la versión 5.0 o anteriores y los iPhone con iOS 15.1 o anteriores serán los que reciban el impacto. 

Listado de los celulares que perderán WhatsApp

iPhone

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Moto G (1ª generación)
  • Sony Xperia Z
  • LG Optimus G
  • Nexus 4

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