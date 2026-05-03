Chocotorta alta en proteína: cómo preparar la versión sin gluten, sin harinas ni azúcar

Resumen para apurados
- La creadora Paula Moguilevsky presentó una versión saludable de la chocotorta en redes sociales, diseñada sin harinas ni azúcar para dietas restringidas y celíacos en Argentina.
- El postre reemplaza galletitas industriales por una masa de claras y harina de frutos secos. Surge como respuesta a la alta demanda de opciones nutritivas y bajas en carbohidratos.
- Esta receta redefine clásicos argentinos para el bienestar, facilitando la inclusión de diabéticos y celíacos en festejos e impulsando la tendencia de repostería funcional y keto.
La chocotorta es de esos postres nobles reservada para los momentos donde el tiempo se escapa. Se basa en ingredientes realmente simples, donde el proceso sólo reside en el armado. Galletas de chocolate, dulce de leche y crema son los componentes de un armado sencillo que sigue la lógica de una torre. Pero para muchos amantes de este postre, puede que su sabor y su rapidez de preparación no coincidan con necesidades nutricionales.
El alto contenido de azúcar o de carbohidratos pueden hacer creer que la chocotorta es incompatible para aquellas personas que deben cumplir con ciertas restricciones dietarias, como la intolerancia al gluten o la diabetes. Pero aún así, es posible seguir comiendo un postre favorito sin renunciar a él, como es el caso de la chocotorta saludable y alta en proteína que compartió la creadora de contenido Paula Moguilevsky, en Instagram.
Cómo preparar chocotorta sin harinas y baja en azúcar
Esta versión renovada del clásico argentino no solo es baja en hidratos de carbono, sino que elimina por completo las harinas refinadas y los azúcares agregados. Al sustituir las tradicionales galletitas industriales por una base proteica y liviana, se convierte en una opción apta para celíacos, diabéticos y personas que siguen un estilo de alimentación keto.
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@pulicocina 🍫🔥CHOCOTORTA SÚPER FIT BAJA EN HIDRATOS🔥🍫 Pura Proteína, Sin Harinas, Sin Glúten y Sin Azúcar! Saludable y Riquísima!!🤤😍 💕Opción para hacerla Keto reemplazando el dulce de leche sin azúcar por mantequilla o pasta de maní!😉 • No es una chocotorta clásica porque no tiene galletitas pero el sabor se le parece y queda increíble!🤤 💁🏼♀️Si estás cuidándote esta es la torta que tenés Que probar! Baja en calorías, apta vegetarianos, diabéticos y celíacos! • 📝INGREDIENTES: ✨Masa ☆ 4 claras de huevo eggcelence ☆ ½ taza de eritritol o 2 Cdas de stevia o el edulcorante que uses (si querés usar azúcar sería ½ taza) ☆ 1 Cda de cacao en polvo ☆ 2 Cdas de cualquier fruto seco pulverizado como harina de almendras @wawfood, de coco, de maní, o coco rallado (podes usar harina de avena, maicena o cualquier harina si no la haces baja en hidratos) ☆ 1 cdita de esencia de vainilla ☆ 1 cdita de polvo de hornear • ✨Relleno ☆ 1 taza de dulce de leche sin azúcar @beepureoficial ☆ 1 taza de yogurt griego @capuligourmet o queso crema • 🥣PROCEDIMIENTO: ✨Masa 👉🏻 Batir claras a punto nieve y luego incorporar con movimientos envolventes el resto de los ingredientes. 👉🏻 Distribuir la mezcla con una espátula con mucho cuidado para no bajar el batido dejándola de un espesor de unos 2 cm aprox, en una placa o molde cuadrado o rectangular (de silicona preferentemente o sino aceitada y cubierta con papel manteca o de horno). 👉🏻 Hornear por 10min a 150°C o hasta que esté levemente dorado. • ✨Relleno 👉🏻 Mezclar el dulce de leche (o mantequilla de maní si la haces keto) con el yogurt griego o queso crema. ✨Armado: 👉🏻 Cortar la masa en 4 cuadrados. Armar capas con relleno y masa. Terminar con cacao por encima y listo! 💁🏼♀️Te recomiendo enfriarla al menos una hora y a disfrutar!!🤤 • 🥰Si te gustó déjame un comentario y guárdate la receta así Instagram te sigue mostrando mis recetas!🙈😉 😘 • • • • • #sin#sinazucarc#ricoysaludablej#bajoencarbohidratosc#recetassaludableso#chocotortan#sinharinasn#sinharinao#chocotortao#chocotortafitc#recetasdulceso#chocolateo#chocolatecake ♬ sonido original - Pulicocina - Recetas Fáciles
Ingredientes
Para la masa (base y capas):
- 4 claras de huevo:
- 1/2 taza de eritritol (o 2 cucharadas de stevia líquida). Si preferís usar azúcar común, la medida es de 1/2 taza.
- 1 cucharada generosa de cacao en polvo
- 2 cucharadas de harina de frutos secos (almendras, coco o maní). También podés usar coco rallado o, si no buscás que sea baja en hidratos, harina de avena o maicena.
- 1 cucharadita esencia de vainilla:
- 1 cucharadita de polvo de hornear:
- 1 taza de dulce de leche (preferentemente sin azúcar).
- 1 taza de yogur griego firme o queso crema tipo light.
1. El secreto de esta receta está en la textura. Primero, debés batir las 4 claras a punto nieve hasta que estén firmes. Luego, incorporá el resto de los ingredientes secos y la esencia de vainilla con movimientos envolventes. Es crucial hacerlo con suavidad para que el batido no pierda aire y la masa quede esponjosa.
2. Extendé la mezcla sobre una placa o molde (preferentemente de silicona) de forma cuadrada o rectangular. Usá una espátula para distribuirla con cuidado, buscando un espesor de aproximadamente 2 centímetros. Llevá a horno medio hasta que esté cocida y firme al tacto. Una vez fría, cortá la masa en rectángulos del mismo tamaño para simular las capas de galletitas.
3. En un bol aparte, mezclá el dulce de leche sin azúcar con el yogur griego o el queso crema hasta obtener una mezcla homogénea y sostenida.
4. Al igual que en la receta tradicional, intercalá una capa de masa con una capa generosa de crema. Repetí el proceso hasta terminar los ingredientes. Para un resultado óptimo, se recomienda un buen tiempo de refrigeración antes de servir, permitiendo que los sabores se asienten y la estructura gane firmeza.