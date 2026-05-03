Chocotorta alta en proteína: cómo preparar la versión sin gluten, sin harinas ni azúcar

La chocotorta es de esos postres nobles reservada para los momentos donde el tiempo se escapa. Se basa en ingredientes realmente simples, donde el proceso sólo reside en el armado. Galletas de chocolate, dulce de leche y crema son los componentes de un armado sencillo que sigue la lógica de una torre. Pero para muchos amantes de este postre, puede que su sabor y su rapidez de preparación no coincidan con necesidades nutricionales.