Juan, el fotógrafo de La Madrid que protege de las inundaciones los recuerdos de todo un pueblo

Juan recuerda un casamiento en el que fue con un amigo asistente, de elegante sport, para hacer imágenes en la iglesia Nuestra Señora del Valle en Taco Ralo y luego en la fiesta. Fue en un ranchito muy humilde, donde lo esperaban los novios. Los invitados caían a caballo y a lomo de burro. Cuando pasaron a la mesa, una tormenta descomunal cayó sobre las cabezas de todos los festejantes. Se mojó la torta de merengue, la comida y por supuesto Juan, que al igual que la torta, estaba enteramente vestido de blanco. De nada sirvió el refugio improvisado en el lugar donde la familia de la novia guardaba el sulki. Ya con el agua a las rodillas, no había manera de llegar a la ruta para emprender el regreso a casa. Recién pudieron hacerlo a las 10 de la mañana del otro día. Terminaron salpicados con manchas de barro de tanto empujar la camioneta atorada y sin las fotos de la torta, de las mesas y de la fiesta.