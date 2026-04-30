Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

En tanto, el mandatario cuestionó el diseño de boleta única propuesto, que permite votar tres categorías con una sola marca. “En esa modificación se ensambla presidente, senadores y diputados. Es decir, en un solo voto van tres categorías. Pero como está diseñada la boleta que se mandó al Congreso por La Libertad Avanza, únicamente con el tilde al presidente vale para todas las categorías. Son tres categorías, pero con un tilde se vota a los tres. No: hay que votar candidato a presidente, hay que darle al ciudadano la posibilidad de elegir el senador que quiera, del partido que quiera, y hay que darle la posibilidad de elegir al diputado del partido que quiera”, remarcó.