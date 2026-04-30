Jaldo propone que el Estado deje de financiar las PASO

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo propuso hoy en Tucumán eliminar el financiamiento estatal de las PASO para reducir gastos públicos, manteniendo la obligatoriedad pero a cargo de partidos.
- La iniciativa surge ante el debate nacional sobre las primarias. Jaldo rechaza eliminarlas, sugiriendo que solo compitan listas múltiples y criticando el diseño de la boleta única.
- Esta postura busca mediar entre el ahorro fiscal y la vida democrática. Además, la posible licitación nacional del transporte advierte un cambio estructural en los servicios locales.
El gobernador Osvaldo Jaldo se sumó al debate electoral a nivel nacional y planteó una alternativa para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El mandatario propone que el Estado deje de financiar el mecanismo de internas y que sólo participen los partidos que impulsen más de una lista. También habló de la situación del transporte público de pasajeros en Tucumán y advirtió que, si el servicio continúa con problemas, hará un llamado a licitación pública nacional para renovar las concesiones.
Jaldo rechaza la intención del Gobierno nacional de eliminar las primarias porque considera que son necesarias para la vida democrática dentro de los partidos políticos. A cambio, sugiere que el financiamiento de las PASO lo haga cada partido; que aquellos que lleven lista única no participen del proceso pre-electoral; y que en las boletas se puedan elegir categorías.
El mandatario advirtió que el alcance de las PASO se limita al ámbito nacional, y que es un mecanismo que permite un ordenamiento dentro de cada espacio político. “Hay que explicarle a la comunidad que las PASO son únicamente para las elecciones nacionales, donde se elige presidente, senadores nacionales y diputados nacionales. Nada tiene que ver las elecciones provinciales con esas PASO que hoy están en cuestión y que hoy ya están en el Senado de la Nación como proyecto de ley”, señaló.
Además, Jaldo se refirió a su propuesta de cómo afrontar los gastos de la elección primaria. “Que cada partido costee los gastos de las PASO, de forma que no le salga un peso al Estado. Vamos con las PASO obligatorias, pero el Estado no pone un peso ni en publicidad, ni en propaganda, ni en asignación de recursos a los partidos políticos. Eliminaría el financiamiento de las PASO y que queden a cargo de cada uno de los partidos que compitan”, aseveró.
En tanto, el mandatario cuestionó el diseño de boleta única propuesto, que permite votar tres categorías con una sola marca. “En esa modificación se ensambla presidente, senadores y diputados. Es decir, en un solo voto van tres categorías. Pero como está diseñada la boleta que se mandó al Congreso por La Libertad Avanza, únicamente con el tilde al presidente vale para todas las categorías. Son tres categorías, pero con un tilde se vota a los tres. No: hay que votar candidato a presidente, hay que darle al ciudadano la posibilidad de elegir el senador que quiera, del partido que quiera, y hay que darle la posibilidad de elegir al diputado del partido que quiera”, remarcó.
Déficit importante
En tanto, el mandatario provincial habló de la situación del transporte público de pasajeros, por el que hay 4.000 familias afiliadas a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), entre choferes, personal administrativo y de talleres. “Si no avizoramos a muy corto plazo una mejora en el servicio público del pasajero, vamos a llamar a una licitación nacional para ver la concesión de todas las líneas de la provincia de Tucumán, tanto capital como área metropolitana e interior. Nuestra responsabilidad es mantener el servicio público a la gente. Lo haremos con estos empresarios o con otros. Tiene que haber un sinceramiento sobre quién puede seguir y quién no”, subrayó Jaldo.
Además, el mandatario insistió con que el transporte público es una actividad diaria esencial, pero que presenta dificultades estructurales y “un parque automotor bastante deteriorado”. “Es un servicio público que mueve seiscientas mil personas por día. Cuando no funcionan los colectivos, se cierran escuelas, el centro de San Miguel de Tucumán vende menos y el sistema de salud se resiente porque el personal no llega a trabajar. Es un servicio indispensable que ningún otro sistema puede reemplazar”, expuso.