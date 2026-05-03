Las reveladoras fotos viejas

Durante siglos y hasta hoy, los recuerdos de infancia fueron una provincia de la niebla. Un patio medio inventado, una voz sin rostro, una caída repetida en la sobremesa familiar, o una casa que en la memoria era enorme y después resultó tener dos piezas chicas y un pasillo. Por dar un caso propio, el supermercado La Regional de Aguilares se incendiaba, debe haber sido fines de los setenta. Llegaban los bomberos y los vecinos, todos preocupados sufríamos por lo que pasaba y lo que podía estar pasando al punto que yo estaba sobre los hombros de alguno de ellos. No sé quién fue el que me hizo turucuto para que viera la columna de humo desde sus raíces, y le relatara lo que podía ver gracias a que mis pocos centímetros completaban un gigante frente a la multitud que se agolpaba ante un evento extraordinario. No sabré quién, si interesa haremos historias, conjeturas, siempre sobre el agua del tiempo y en charla con otros.