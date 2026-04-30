José María Canelada: "La aprobación de Ficha Limpia es un triunfo de la sociedad"

Indicó que esta aprobación ejemplifica un poderoso mensaje para los tucumanos. "Cuando empezamos a insistir en el tratamiento de este proyecto, que nació de la sociedad civil y se fue aprobando de a poco en distintas provincias, muchos nos decían que era imposible que prosperara en Tucumán, que las cosas que no iban a cambiar. Pero hubo una construcción colectiva tan potente, un reclamo de la sociedad tan insistente en mantener este tema en agenda, que finalmente se transformó en ley".