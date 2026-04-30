José María Canelada: "La aprobación de Ficha Limpia es un triunfo de la sociedad"

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán aprobó la ley de Ficha Limpia, impulsada por José María Canelada, para prohibir que personas con condena firme sean candidatos en próximas elecciones.
- Tras cinco años de presión ciudadana y un rechazo inicial del oficialismo, la norma se sancionó por unanimidad, reemplazando intentos previos que no modificaban los requisitos.
- Esta ley fortalece la ética pública en Tucumán y sienta un precedente sobre el impacto de la presión social en la política, asegurando un Estado libre de funcionarios condenados.
Tras la aprobación de la ley de Ficha Limpia en Tucumán, que evita que personas con condena puedan ser candidatos en las próximas elecciones, el autor del primer proyecto que se presentó en la provincia, José María Canelada, celebró la sanción y afirmó que se trata de “una gran victoria de la sociedad civil, de todos los que durante años se pusieron la camiseta de Ficha Limpia para decir que no queremos delincuentes en el Estado”.
En ese sentido, el edil afirmó que gracias a la presión ciudadana se logró que el oficialismo cambiara su postura frente a esta iniciativa.
"Es sumamente saludable esta reacción. Cuando hace cinco años juntábamos firmas y los tucumanos generaban presión para tratar esta ley, el oficialismo consideraba que se trataba de una iniciativa inconstitucional y se llevó a cabo una puesta en escena para sancionar una 'Ficha Trucha' que no modificaba nada. Bienvenido sea que hayan podido cambiar de opinión", dijo.
Indicó que esta aprobación ejemplifica un poderoso mensaje para los tucumanos. "Cuando empezamos a insistir en el tratamiento de este proyecto, que nació de la sociedad civil y se fue aprobando de a poco en distintas provincias, muchos nos decían que era imposible que prosperara en Tucumán, que las cosas que no iban a cambiar. Pero hubo una construcción colectiva tan potente, un reclamo de la sociedad tan insistente en mantener este tema en agenda, que finalmente se transformó en ley".
"Que esto nos sirva de ejemplo de que, cuando hay compromiso y perseverancia, las cosas se pueden cambiar", sentenció.