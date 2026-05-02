Fórmula 1: adelantan el GP de Miami por fuertes lluvias y cambia el horario de la carrera

Resumen para apurados
- La FIA y la F1 adelantaron la largada del GP de Miami para este domingo a las 14 (hora argentina) ante el pronóstico de tormentas severas en el circuito estadounidense.
- La decisión busca evitar las lluvias intensas de la tarde para garantizar la seguridad en el trazado urbano. Los equipos debieron reajustar su planificación logística de urgencia.
- El cambio de horario y la inestabilidad climática añaden incertidumbre al resultado, desafiando a pilotos como Franco Colapinto en una competencia que será impredecible.
La Federación Internacional del Automóvil (FIA), junto a la Fórmula 1 y los organizadores del evento, decidieron adelantar la largada del Gran Premio de Miami de Fórmula 1debido al pronóstico de fuertes tormentas para la tarde del domingo.
La carrera, que originalmente estaba prevista para las 17 (hora de Argentina), comenzará finalmente a las 14, en un intento por evitar las lluvias más intensas que podrían complicar el desarrollo normal de la competencia en el circuito callejero estadounidense.
Según informaron desde la organización, la medida se tomó tras analizar los reportes meteorológicos, que anticipan precipitaciones de mayor intensidad cerca del horario inicial. El objetivo es garantizar condiciones más seguras tanto para los pilotos como para el espectáculo, en un trazado que, por sus características urbanas, puede volverse especialmente desafiante bajo lluvia.
El cambio obliga a equipos y pilotos a ajustar su planificación para una jornada que se espera igualmente exigente. Con este escenario, el clima vuelve a meterse en la escena y podría jugar un papel determinante en el resultado final de una carrera que ya se perfila como impredecible.
Following discussions between FIA, F1 and the Miami promoter, the decision has been taken to move the start of Sunday's Miami Grand Prix to 13:00 local time in Miami due to the weather forecast that is expected to bring heavier rainstorms later in the afternoon, close to theâ¦ pic.twitter.com/hasIGbJSgV— Formula 1 (@F1) May 3, 2026