La reforma electoral de Milei suma reparos entre gobernadores y condiciona su avance en el Congreso

Resumen para apurados
- Javier Milei impulsa una reforma electoral para eliminar las PASO en Argentina, pero enfrenta resistencia de gobernadores clave que condicionan su avance en el Congreso nacional.
- El proyecto genera dudas en mandatarios aliados y opositores, quienes defienden las primarias como herramienta de orden partidario frente a la propuesta de centralizar decisiones.
- La fragmentación legislativa obliga al oficialismo a negociar cambios, como la opcionalidad del voto, para evitar el fracaso de una reforma que redefine el mapa político hacia 2025.
El proyecto de reforma electoral impulsado por Javier Milei comenzó a generar resistencias entre gobernadores que habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso nacional, en especial por la propuesta de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un punto que divide aguas dentro de las provincias y complica el escenario legislativo.
La suerte de la iniciativa estará atada, en parte, a la postura de distritos que mantienen el sistema de PASO en sus elecciones locales, entre ellos Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Catamarca. Aunque Mendoza, Chaco y Entre Ríos aparecen como aliados de la Casa Rosada, otros mandatarios dialoguistas comenzaron a tomar distancia de la propuesta.
Uno de los casos es el del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, quien evitó respaldar la reforma y planteó cautela frente al debate. “Hay que ver esta discusión política que está introduciendo el tema de las PASO, a ver si conviene o no nos conviene”, señaló, al tiempo que sostuvo que “las discusiones políticas deben darse dentro de los partidos políticos”. Catamarca utiliza las PASO para definir candidaturas locales, aunque el año pasado logró suspenderlas de manera temporal, consignó el diario "Ámbito".
También persisten incógnitas sobre la posición que adoptarán Maximiliano Pullaro, en Santa Fe, y Martín Llaryora, en Córdoba. Ambos tienen influencia en Provincias Unidas, un bloque legislativo que suele ubicarse entre el oficialismo libertario y la oposición peronista, y que observa con reparos la eliminación del sistema.
En Santa Fe, donde las PASO fueron pioneras y siguen vigentes, la discusión atraviesa a la coalición Unidos, integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical y el socialismo. Este último ya expresó su rechazo a la eliminación de las primarias, mientras que la UCR presentó un proyecto alternativo para transformarlas en PAS, manteniendo la herramienta pero quitándole el carácter obligatorio.
Dentro de Provincias Unidas consideran que el sistema “se puede mejorar” y hasta evalúan que deje de ser obligatorio, aunque sostienen que eliminarlo “no es el camino”. También defienden su rol para “ordenar la política y evitar que las candidaturas se definan solo en acuerdos de pocos”, al tiempo que reclaman una alternativa clara para la definición de postulantes dentro de los frentes electorales.
En ese contexto, el gobierno libertario busca consolidar respaldos entre mandatarios provinciales con los que mantiene acuerdos políticos, como Alfredo Cornejo en Mendoza, Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Leandro Zdero en Chaco.
Sin embargo, otras voces aliadas, como la del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, ya marcaron diferencias y defendieron las primarias.
La posición de Jaldo
El gobernador Osvaldo Jaldo manifestó esta mañana durante una entrevista con Canal 10 que está en contra de la reforma electoral, proyecto que envió la Nación al Congreso. Especialmente, hizo hincapié en la eliminación de las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única.
"El gobierno nacional esta intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO. Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos, permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se puede presentar y competir dentro de su espacio. Entendemos que eliminar las interna PASO es en perjuicio de todos los partidos políticos pero fundamentalmente de los ciudadanos porque votan y quieren participar por lo que hay que darle herramientas que son las Primarias", dijo, según publicó el Gobierno.