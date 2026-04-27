La reforma electoral de Milei suma reparos entre gobernadores y condiciona su avance en el Congreso

"El gobierno nacional esta intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO. Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos, permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se puede presentar y competir dentro de su espacio. Entendemos que eliminar las interna PASO es en perjuicio de todos los partidos políticos pero fundamentalmente de los ciudadanos porque votan y quieren participar por lo que hay que darle herramientas que son las Primarias", dijo, según publicó el Gobierno.