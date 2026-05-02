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Máxima presión en Ormuz: Trump amenazó con sanciones a las empresas navieras si pagan "peajes" a Irán

La administración estadounidense advirtió que cualquier pago por "paso seguro" será sancionado.

Donald Trump lanzó una severa advertencia a la industria naviera. Donald Trump lanzó una severa advertencia a la industria naviera.
Hace 5 Min

Resumen para apurados

  • Donald Trump anunció que sancionará a las navieras que paguen 'peajes' a Irán para cruzar el Estrecho de Ormuz, buscando asfixiar económicamente a Teherán tras el cierre del paso.
  • Irán intentó cobrar tránsitos en efectivo o cripto tras el bloqueo de EE.UU. iniciado en abril. Trump rechazó una propuesta de paz de Pakistán y mantiene la presión sobre el régimen.
  • El bloqueo del paso, por donde circula el 20% del petróleo mundial, genera desabastecimiento y alza de precios, agravando la crisis energética y la inestabilidad en Medio Oriente.
Resumen generado con IA

En un nuevo capítulo de la escalada en el Golfo Pérsico, el gobierno encabezado por Donald Trump lanzó una severa advertencia a la industria naviera global: cualquier compañía que pague a Irán para transitar por el Estrecho de Ormuz enfrentará sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 

La medida busca asfixiar el intento de Teherán de monetizar el control del paso marítimo, hoy virtualmente cerrado tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero.

La alerta especificó que el régimen iraní intentó establecer "peajes" de tránsito que incluyen no solo efectivo, sino también activos digitales, intercambios de bienes y supuestas donaciones benéficas. "Los riesgos de sanción existen independientemente del método de pago", subrayó el organismo, buscando cerrar cualquier grieta en el bloqueo económico.

Un tablero bloqueado

La situación en el estrecho, por donde circula el 20% del petróleo mundial, mantiene en vilo a la economía global. Desde que Estados Unidos impuso su propio bloqueo naval el 13 de abril, el Comando Central impidió la salida de petroleros iraníes y ordenó el retroceso de 45 buques mercantes. Esta parálisis disparó los precios del combustible y generó desabastecimiento en mercados clave.

En el plano político, Donald Trump enfrió las expectativas de una tregua al rechazar la última propuesta de paz entregada por Irán a través de mediadores pakistaníes. "Quieren un acuerdo, pero no estoy satisfecho", declaró el mandatario en la Casa Blanca, al arremeter contra la cúpula iraní. "Es un liderazgo muy descoordinado, están hechos un lío", afirmó.

Mientras Washington endurece su postura, el canciller iraní, Abbas Araghchi, mantiene contactos con la Unión Europea y potencias regionales en un intento desesperado por reabrir la vía marítima de la que dependen sus maltrechos ingresos petroleros.

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