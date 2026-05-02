Máxima presión en Ormuz: Trump amenazó con sanciones a las empresas navieras si pagan "peajes" a Irán

Un tablero bloqueado

La situación en el estrecho, por donde circula el 20% del petróleo mundial, mantiene en vilo a la economía global. Desde que Estados Unidos impuso su propio bloqueo naval el 13 de abril, el Comando Central impidió la salida de petroleros iraníes y ordenó el retroceso de 45 buques mercantes. Esta parálisis disparó los precios del combustible y generó desabastecimiento en mercados clave.