Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

Resumen para apurados
- La oposición impulsa en el Congreso un proyecto para reactivar préstamos de Anses de hasta $1.500.000 destinados al desendeudamiento de jubilados y sectores vulnerables en Argentina.
- Tras la suspensión del programa original, el nuevo esquema propone transferencias directas a acreedores vía Mi Anses con tasas más bajas que las del mercado bancario tradicional.
- La iniciativa beneficiaría a 10 millones de personas y podría entrar en vigencia a fines de 2026, buscando aliviar la economía familiar ante la alta inflación y tasas de interés.
El programa nacional de Créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) quedó suspendido una vez que el presidente Javier Milei tomó la dirección del Gobierno Nacional. Sin embargo, un proyecto de ley busca reactivar este beneficio con un enfoque que ya no promueve el consumo personal, sino más bien la búsqueda del desendeudamiento para quienes cumplan con los requisitos que se plantearon en sesiones legislativas.
La iniciativa, impulsada por bloques opositores en el Congreso, propone un esquema de financiamiento diseñado específicamente para jubilados, beneficiarios de asignaciones sociales y trabajadores de bajos ingresos. El tope de los préstamos alcanzaría los $1.500.000, una cifra que busca dar un respiro real a la economía familiar en un contexto de alta inflación.
Del efectivo al desendeudamiento
A diferencia de las ediciones anteriores, donde el dinero se depositaba directamente en la cuenta del beneficiario, este nuevo proyecto introduce un mecanismo estrictamente digital. El objetivo principal es asistir a quienes enfrentan deudas con tarjetas de crédito o préstamos informales con tasas usurarias.
Bajo esta modalidad, el solicitante no recibiría el efectivo. En cambio, a través de la plataforma Mi Anses, deberá informar la entidad financiera con la que mantiene la deuda. Una vez verificados los datos, el organismo realizaría una transferencia directa al acreedor para cancelar el pasivo, transformando una deuda costosa en un crédito con condiciones más accesibles.
¿Quiénes podrían solicitarlo?
El universo potencial de beneficiarios superaría las 10 millones de personas. Según el borrador del proyecto, los grupos alcanzados serían:
- Jubilados y pensionados (SIPA): cuyos ingresos no superen los seis haberes mínimos.
- Asignaciones: titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).
- Monotributistas: categorías A, B, C y D.
- Trabajadores registrados: empleados de casas particulares.
- Pensiones No Contributivas.
En cuanto a la tasa de interés, se propone un cálculo basado en la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales, lo que ubicaría al préstamo significativamente por debajo de los costos de financiación que hoy ofrece el mercado bancario tradicional o las tarjetas de crédito.
¿Cuándo estarían disponibles?
Es fundamental aclarar que, por el momento, se trata de una iniciativa legislativa. El proyecto debe ser debatido y aprobado en ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley. Los impulsores de la medida estiman que, de lograr el consenso necesario en Diputados y el Senado en los próximos meses, los nuevos créditos podrían entrar en vigencia recién durante el segundo semestre de 2026.