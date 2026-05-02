Préstamos de hasta $1.500.000: quiénes podrían acceder al financiamiento de Anses

El programa nacional de Créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) quedó suspendido una vez que el presidente Javier Milei tomó la dirección del Gobierno Nacional. Sin embargo, un proyecto de ley busca reactivar este beneficio con un enfoque que ya no promueve el consumo personal, sino más bien la búsqueda del desendeudamiento para quienes cumplan con los requisitos que se plantearon en sesiones legislativas.