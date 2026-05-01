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La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

Radicada en Canadá, la científica tucumana Pamela Such Stelzer acaba de completar el entrenamiento AST501 del International Institute for Astronautical Sciences (IIAS) y consolida un camino que une investigación espacial y vocación.

EN CANADÁ. Pamela Such Stelzer completó el entrenamiento AST501 del IIAS. EN CANADÁ. Pamela Such Stelzer completó el entrenamiento AST501 del IIAS.
Por Graciela Di Vico Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La científica tucumana Pamela Such Stelzer completó en Canadá el entrenamiento AST501 del IIAS, un paso clave para ser astronauta y avanzar en investigación de vida en el espacio.
  • Tras emigrar por falta de apoyo local, la experta suma 15 años en astrobiología y minería espacial, vinculando ahora la investigación teórica con operaciones en entornos extremos.
  • El hito resalta el potencial de Argentina en misiones a la Luna o Marte. La científica insta a formalizar las ciencias planetarias en la educación para potenciar el talento nacional.
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