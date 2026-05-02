Por una “tormenta perfecta”, se incrementan los casos de estafas en Tucumán

“No hay estadísticas, pero estimo que la cantidad de este tipo de ilícitos puede estar al nivel o superar los casos de delitos contra la propiedad”, sostuvo el abogado Juan Herrero, que representa legalmente a las víctimas que fueron engañadas en la compra y venta de vehículos. “El caso de la concesionaria de Yerba Buena es un claro ejemplo de que hay organizaciones que se van perfeccionando. Este grupo ya había accedido a una probation por el mismo ilícito en Tucumán y, según tenemos entendido, están acusados de haber realizado la misma maniobra en Chaco”, agregó en una entrevista con LA GACETA.