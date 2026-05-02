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El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

Más de 4.000 dirigentes se reunieron para impulsar un armado propio con eje en el orden macroeconómico y el bienestar social.

SIN CRISTINA NI KICILLOF. Dirigentes del PJ analizaron opciones para competir en las próximas elecciones. SIN CRISTINA NI KICILLOF. Dirigentes del PJ analizaron opciones para competir en las próximas elecciones.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Referentes del PJ se reunieron en CABA para delinear una alternativa nacional a Cristina Kirchner y Axel Kicillof de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
  • Con más de 4000 militantes, el encuentro impulsó una agenda de orden macroeconómico y federalismo para superar las tensiones internas y errores programáticos previos del partido.
  • Esta iniciativa marca el inicio de una renovación interna que busca disputar el liderazgo peronista y consolidar una propuesta electoral competitiva frente al gobierno de Milei.
Resumen generado con IA

Referentes del Partido Justicialista (PJ) se congregaron en Parque Norte (CABA) con el objetivo de comenzar a delinear una alternativa nacional que se diferencie de los liderazgos del gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner. Del encuentro participaron más de 4000 militantes y dirigentes de diversas regiones del país, con la intención de proyectar un camino propio hacia las elecciones de 2027 basado en una agenda que combine orden macroeconómico y bienestar social.

De acuerdo con lo publicado por La Nación, en el espacio impulsaron un “encuentro transversal para pensar al peronismo”, al considerar necesario reorganizar el movimiento y alcanzar consensos programáticos de cara a 2027 antes de volver a debatir candidaturas. El objetivo es construir una mayoría que le permita al peronismo recuperar el poder el próximo año y presentarse como alternativa al gobierno de Javier Milei. En ese marco, advirtieron que “la situación de Argentina es de extrema gravedad”.

“El peronismo se hizo grande cada vez que se animó a discutirse a sí mismo sin perder de vista al pueblo. Cada vez que abrió sus brazos para sumar voluntades, acordando en el rumbo”, expresaron en un documento leído al cierre del acto.

Demandas del interior

En la misma línea, Victoria Tolosa Paz remarcó que el partido debe comenzar a atender con mayor énfasis las demandas del interior y destacó el carácter federal de la convocatoria. Participaron dirigentes de distintas provincias, entre ellos el legislador porteño Claudio Ferreño (presidente del Partido del Trabajo y la Equidad), los diputados nacionales Pablo Yedlin (Tucumán) y Marcelo Lewandosky (Santa Fe), y los intendentes Martín Pérez (Río Grande) y Pablo Grasso (Río Gallegos), entre otros.

Un funcionario de Kicillof reconoció tensiones en el peronismo y planteó un armado amplio para enfrentar a Milei en 2027

Un funcionario de Kicillof reconoció tensiones en el peronismo y planteó un armado amplio para enfrentar a Milei en 2027

La ex ministra de Desarrollo Social sostuvo que la meta es consolidar un espacio que promueva tanto el equilibrio fiscal como el bienestar social. “Queremos orden macroeconómico para que se desarrollen nuestras industrias y equilibrio fiscal, pero también equilibrio social”, explicó Tolosa Paz.

En ese marco, reconoció “errores del pasado” y planteó la necesidad de comenzar a impulsar agendas que durante años quedaron relegadas dentro del partido.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresAxel KicillofPablo YedlinPartido JusticialistaVictoria Tolosa PazJavier Milei
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