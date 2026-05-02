El Partido Justicialista explora una alternativa a Kicillof y Cristina

De acuerdo con lo publicado por La Nación, en el espacio impulsaron un “encuentro transversal para pensar al peronismo”, al considerar necesario reorganizar el movimiento y alcanzar consensos programáticos de cara a 2027 antes de volver a debatir candidaturas. El objetivo es construir una mayoría que le permita al peronismo recuperar el poder el próximo año y presentarse como alternativa al gobierno de Javier Milei. En ese marco, advirtieron que “la situación de Argentina es de extrema gravedad”.