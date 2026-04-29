Donald Trump redobla la presión sobre Irán y rechaza levantar el bloqueo: “Se están asfixiando”

Resumen para apurados
- Donald Trump rechazó este miércoles la propuesta de Irán para levantar el bloqueo y abrir el estrecho de Ormuz, exigiendo el fin del programa nuclear desde Washington.
- La medida refuerza la estrategia de 'máxima presión' económica sobre Teherán. El mandatario utilizó retórica agresiva en redes sociales para advertir que no permitirá armas atómicas.
- El endurecimiento de la postura de EE. UU. eleva la tensión global y supedita cualquier pacto futuro a la eliminación total de la amenaza nuclear iraní y la seguridad regional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que rechazó la propuesta de Irán de levantar el bloqueo y permitir la apertura del estrecho de Ormuz. “Se están asfixiando como un cerdo relleno”, aseguró.
Insistió en que Teherán debe ofrecer garantías para detener su programa nuclear. En diálogo con Axios, remarcó: “No pueden tener un arma nuclear”, y defendió la estrategia de presión económica. “Se están asfixiando como un cerdo relleno. La situación va a empeorar para ellos”, aseguró, al tiempo que consideró que el bloqueo resulta más eficaz que los bombardeos.
Si bien destacó la efectividad de la medida, evitó referirse a eventuales acciones militares. “Quieren llegar a un acuerdo. No quieren que mantenga el bloqueo. Yo no quiero, porque no quiero que tengan un arma nuclear”, explicó.
Desde Washington, funcionarios respaldaron la decisión presidencial y remarcaron el impacto de la estrategia. “Gracias al cierre efectivo de los puertos de Irán, la Casa Blanca cuenta con una posición de máxima presión, y el Presidente solo aceptará un acuerdo que garantice la seguridad nacional”, señaló la subsecretaria de prensa Anna Kelly.
En paralelo, Trump también utilizó su cuenta en Truth Social para lanzar un mensaje más agresivo, acompañado de una imagen generada con IA. “No logran organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió.
En la imagen se lo ve con un fusil en la mano, traje y anteojos negros, frente a un fondo de explosiones, junto a la frase “No more Mr. Nice Guy” (“No más Sr. Buen Tipo”), en una clara señal de endurecimiento de su postura.