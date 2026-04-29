Donald Trump redobla la presión sobre Irán y rechaza levantar el bloqueo: “Se están asfixiando”

Insistió en que Teherán debe ofrecer garantías para detener su programa nuclear. En diálogo con Axios, remarcó: “No pueden tener un arma nuclear”, y defendió la estrategia de presión económica. “Se están asfixiando como un cerdo relleno. La situación va a empeorar para ellos”, aseguró, al tiempo que consideró que el bloqueo resulta más eficaz que los bombardeos.