Los casos de estafas que dieron que hablar en los últimos días en Tucumán

Falso título

Una empleada de una panadería de 28 años se presentó en abril de 2023 en la Jefatura de División de Registros y Matrículas de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria de la provincia. Hizo los trámites para poder desempeñarse como enfermera. Presentó un título analítico de dicho establecimiento sabiendo que el mismo era apócrifo, ya que no estaba confeccionado en papel moneda ni legalizado por las autoridades del centro educativo donde supuestamente había cursado sus estudios.