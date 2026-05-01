Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
Florencia Ortiz rompió el silencio y contó su versión de los hechos. Graves acusaciones contra su ex pareja. La querella presentó evidencias para tratar de demostrar que el ataque fue premeditado.
AUDIENCIA JUDICIAL. Florencia Ortiz (izquierda) dialoga con su hermana Carolina en un cuarto intermedio.
Resumen para apurados
- Florencia Ortiz declaró ante la Justicia por agredir con agua hirviendo a María Teresa Miranda el 10 de abril en el club Universitario de Tucumán tras un conflicto personal.
- La acusada alegó un accidente al defender a su hermana de una pelea. No obstante, la querella presentó mensajes previos que sustentarían la teoría de un ataque premeditado.
- El caso impulsa el debate sobre la violencia en el deporte infantil. Se espera que las nuevas pruebas agraven la situación legal de la imputada, quien cumple prisión preventiva.
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