“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

DISCERNIMIENTO. El padre Pío acompaña a Sergio y al resto de los seminaristas en este camino al que fueron llamados. LA GACETA/ Foto de Analía Jaramillo
Resumen para apurados
- Hombres mayores de 40 años inician su formación sacerdotal en el seminario de San Miguel de Tucumán, respondiendo a una vocación religiosa surgida tras diversas etapas profesionales.
- El proceso implica dejar atrás carreras previas y dudas. Este discernimiento es guiado por religiosos para integrar las experiencias de vida adulta a la formación en la Iglesia.
- Estas historias reflejan un cambio en el perfil de los seminaristas actuales. La tendencia destaca que la madurez aporta una visión renovada y empática al servicio sacerdotal futuro.
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