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Guerra en Medio Oriente: Trump no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

No se han dado a conocer los términos, pero el alto el fuego se mantiene. EEUU impone un bloqueo naval a los puertos iraníes e Irán tiene cerrado el estrecho de Ormuz.

ANTE LOS PERIODISTAS. Dijo que se estancaron las conversaciones con Irán por la discordia en su liderazgo. ANTE LOS PERIODISTAS. Dijo que se estancaron las conversaciones con Irán por la discordia en su liderazgo.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump rechazó hoy en EE.UU. una nueva propuesta de paz de Irán, al considerarla insuficiente para destrabar el conflicto y culpar a la discordia interna del liderazgo iraní.
  • Tras 40 días de guerra, rige un alto el fuego, aunque persiste el bloqueo naval de EE.UU. y el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, lo que encarece el petróleo global.
  • El estancamiento mantiene la incertidumbre económica y nuclear. Aunque Trump prefiere evitar una escalada total, la exigencia de frenar el uranio enriquecido traba un acuerdo final.
Resumen generado con IA

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que no estaba “satisfecho” con una nueva propuesta de negociación iraní, en momentos en que las conversaciones de paz entre ambas partes están congeladas a pesar de un alto el fuego de varias semanas. Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones y poner fin a dos meses de guerra, anunció el viernes un medio estatal iraní.

“En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen”, dijo Trump a los periodistas, culpando del estancamiento de las conversaciones con Irán a la “tremenda discordia” en su liderazgo. “¿Queremos ir allí y simplemente arrasarlos y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones”, respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos, y añadió que “preferiría no” optar por la primera alternativa “por una cuestión humana”.

Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos israelí-estadounidenses sobre Irán y de represalias de Teherán en la región.

Pero el conflicto continúa bajo otras formas: Estados Unidos impone un bloqueo naval a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo.

Pese al fracaso de las negociaciones, el alto el fuego se ha mantenido.

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El viernes, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó que “la República Islámica nunca ha rehuido las negociaciones”. Pero añadió en un video difundido por la página web Mizan Online: “Ciertamente no aceptamos imposiciones”, aunque Teherán no desea un retorno a la guerra.

Sin detalles

La Casa Blanca se ha negado a comentar los detalles de la nueva propuesta iraní. Pero el sitio de noticias Axios informó que el enviado estadounidense Steve Witkoff presentó a principios de esta semana enmiendas a una propuesta anterior para reintroducir la cuestión del programa nuclear de Teherán en las negociaciones. Axios señaló que dichas enmiendas incluían una exigencia de que Irán no intentara sacar uranio enriquecido de los sitios bombardeados durante la breve guerra del año pasado ni reanudar ninguna actividad en ellos mientras continuaran las conversaciones.

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El optimismo tras conocerse la propuesta iraní hizo caer los precios del petróleo casi un 5% para el West Texas Intermediate, el crudo de referencia estadounidense. Sin embargo, los precios siguen aproximadamente un 50% por encima de sus niveles previos a la guerra y los operadores enfrentan el prolongado cierre de Ormuz.

Un funcionario de la UE indicó a la AFP que la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, habló el viernes por teléfono con el máximo responsable diplomático iraní, Abás Araqchi, sobre los esfuerzos diplomáticos para reabrir el estrecho. Amir, residente en Teherán, dijo a periodistas de la AFP con sede en París que el actual estancamiento en las conversaciones “se siente como si estuviéramos atrapados en el purgatorio”. (AFP)

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