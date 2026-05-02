Guerra en Medio Oriente: Trump no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Sin detalles

La Casa Blanca se ha negado a comentar los detalles de la nueva propuesta iraní. Pero el sitio de noticias Axios informó que el enviado estadounidense Steve Witkoff presentó a principios de esta semana enmiendas a una propuesta anterior para reintroducir la cuestión del programa nuclear de Teherán en las negociaciones. Axios señaló que dichas enmiendas incluían una exigencia de que Irán no intentara sacar uranio enriquecido de los sitios bombardeados durante la breve guerra del año pasado ni reanudar ninguna actividad en ellos mientras continuaran las conversaciones.