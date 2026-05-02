OpiniónColumnas Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Manuel Adorni Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Padres, presión y límites en el deporte infantil Recuerdos fotográficos: Casa Escasany le daba a Tucumán la “hora exacta” Adorni retoma las conferencias en medio de una escalada judicial con la oposición Adorni se defendió en Diputados y dijo que no piensa renunciar: "No cometí ningún delito y lo voy a probar" Lo más popular Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad ¿Qué pueden hacer las empresas frente al riesgo político argentino? Un Día del Trabajador para celebrar con música Jóvenes y trabajo en Tucumán: informalidad, frustración y un mercado que no logra integrarlos Entre sanción y cultura, el desafío es dejar de ensuciar Tucumán Ranking notas premium “El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO ¿Qué pueden hacer las empresas frente al riesgo político argentino? Jóvenes y trabajo en Tucumán: informalidad, frustración y un mercado que no logra integrarlos