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Horóscopo chino: qué cambios y desafíos traerá mayo para cada signo, según Ludovica Squirru

El mes de la Serpiente llega con una energía intensa que impactará en todos los signos del horóscopo chino. Según las predicciones de Ludovica Squirru, mayo estará marcado por cambios emocionales, revisión de prioridades y decisiones importantes.

Ludovica Squirru lanzó su libro Horóscopo Chino 2026 Ludovica Squirru lanzó su libro Horóscopo Chino 2026 Hola
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipa cambios para los signos del horóscopo chino durante mayo, mes de la Serpiente, período marcado por una energía intensa y decisiones clave a nivel personal.
  • La energía del fuego anual se combina con la Serpiente para impulsar la introspección. El clima astral obliga a revisar hábitos, ordenar prioridades y actuar con mayor conciencia.
  • Las predicciones marcan un ciclo de crecimiento para algunos y de cautela para otros. El impacto futuro reside en la capacidad de cada signo para equilibrar emociones y salud.
Resumen generado con IA

Mayo llega con una energía intensa dentro del horóscopo chino y promete movilizar emociones, decisiones y procesos personales en todos los signos. Según anticipa la astróloga Ludovica Squirru en su libro Horóscopo Chino 2026, este período estará marcado por la necesidad de revisar hábitos, ordenar prioridades y actuar con mayor conciencia. 

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

La energía del fuego, protagonista del año, se combinará con la vibración propia del mes de la Serpiente, generando un clima de introspección, sensibilidad y cambios internos. Para algunos signos será un tiempo de crecimiento y oportunidades, mientras que otros deberán enfocarse en el equilibrio emocional y el cuidado personal. 

Qué le espera a cada signo del horóscopo chino en mayo

Las predicciones indican que la Rata atravesará un período marcado por la nostalgia y la introspección, con necesidad de trabajar las emociones y evitar decisiones impulsadas por el arrepentimiento. El Búfalo, en tanto, vivirá semanas de gran sensibilidad emocional, con momentos que podrían generar ansiedad o tristeza. 

Para el Tigre, mayo exigirá controlar el carácter y evitar conflictos o discusiones innecesarias. El Conejo tendrá un mes emocionalmente intenso, aunque también podrá fortalecerse a través de los vínculos cercanos y la resiliencia. 

El Dragón deberá actuar con cautela y organizar mejor sus proyectos antes de avanzar, mientras que la Serpiente necesitará priorizar el autocuidado para evitar el agotamiento físico y mental. En el caso del Caballo, la recomendación será evitar excesos y decisiones impulsivas, especialmente en cuestiones económicas. 

Cuáles son los signos que tendrán oportunidades y cuáles deberán cuidarse más

La Cabra tendrá que prestar especial atención a la salud y prevenir accidentes domésticos, mientras que el Mono necesitará reorganizar prioridades y evitar la sobrecarga de responsabilidades. El Gallo, uno de los signos favorecidos del año, contará con oportunidades de crecimiento, aunque deberá mantener la disciplina para no caer en excesos. 

Por su parte, el Perro podría recibir buenas noticias relacionadas con logros personales, reconocimientos o contratos, aunque será importante actuar con prudencia. El Chancho, finalmente, vivirá un período ideal para consolidar avances y confiar más en sus propias decisiones sin depender tanto de la validación externa. 

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