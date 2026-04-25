Irán evitó el contacto con EEUU y abandonó Pakistán antes del arribo de los enviados de Trump

La diplomacia iraní dio un paso al costado hoy en Islamabad, al enfriar las expectativas de un deshielo inmediato con la administración de Donald Trump. El canciller de Irán, Abbas Araghchi, abandonó la capital paquistaní apenas unas horas antes de que aterrizara la delegación estadounidense integrada por Steve Witkoff y Jared Kushner, lo que dejó claro que Teherán no está dispuesto, por ahora, a una negociación directa.