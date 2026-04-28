Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si Trump levanta su bloqueo

Según la agencia estatal Irna, la visita incluyó consultas sobre la guerra con Israel y Estados Unidos. “Es una buena oportunidad para que consultemos con nuestros amigos rusos sobre los acontecimientos que han ocurrido en relación con la guerra durante este periodo y lo que está pasando ahora”, señaló Araghchi. Su gira incluyó escalas en Pakistán y Omán, clave por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz.