Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si Trump levanta su bloqueo

Resumen para apurados
- Irán ofreció a EE. UU. reabrir el estrecho de Ormuz si Donald Trump levanta el bloqueo naval. La propuesta busca destrabar el conflicto en el Golfo Pérsico durante la tregua actual.
- La oferta, enviada vía Pakistán, surge tras una escalada que llevó el petróleo a u$s107. Irán busca apoyo de Rusia y Omán mientras intenta imponer peajes sin aval legal de la ONU.
- Trump condiciona cualquier acuerdo al freno del programa atómico iraní, punto excluido por Teherán. La resolución definirá la estabilidad energética y el precio global del crudo.
TEHERÁN, Irán.- Mientras rige la tregua en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, Teherán presentó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz si la Marina estadounidense levanta su bloqueo. Así, el gobierno de Irán abre una puerta para destrabar negociaciones por el bloqueo de este punto clave en el conflicto.
De acuerdo con dos funcionarios regionales citados bajo anonimato, Irán se ofrece a poner fin a su control “asfixiante” sobre el estrecho. A la vez, Teherán exige que Estados Unidos levante su bloqueo naval como parte del acuerdo.
La iniciativa fue transmitida a Washington a través de Pakistán, aunque las mismas fuentes consideran que difícilmente será aceptada por el presidente estadounidense Donald Trump. En paralelo, el mandatario busca que cualquier entendimiento incluya el freno total al programa atómico iraní.
La propuesta para flexibilizar su control sobre el estrecho y puso como condición que Estados Unidos levante el bloqueo naval en la zona no incluye referencias a su programa nuclear
La iniciativa se conoce en un contexto de alta tensión militar, contactos diplomáticos indirectos y movimientos simultáneos de actores clave en Medio Oriente y Europa.
Mientras tanto, Irán continúa gestionando reuniones diplomáticas con países aliados o a los que quiere acercar. Durante el fin de semana, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Rusia y mantuvo reuniones previstas con el presidente Vladimir Putin.
Según la agencia estatal Irna, la visita incluyó consultas sobre la guerra con Israel y Estados Unidos. “Es una buena oportunidad para que consultemos con nuestros amigos rusos sobre los acontecimientos que han ocurrido en relación con la guerra durante este periodo y lo que está pasando ahora”, señaló Araghchi. Su gira incluyó escalas en Pakistán y Omán, clave por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz.
Negociación estancada
Pakistán intentó reactivar conversaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque no se concretaron reuniones presenciales el fin de semana. Trump, incluso, sugirió que los contactos podrían realizarse por teléfono.
Araghchi, en tanto, responsabilizó a Washington por la falta de avances. “La anterior, pese al progreso que se había logrado, no pudo alcanzar sus objetivos”, afirmó, aludiendo a “exigencias excesivas”.
El estrecho de Ormuz sigue siendo el punto más sensible del conflicto. Por allí circula una quinta parte del petróleo mundial, y el cierre parcial ha impactado en los mercados energéticos. El crudo Brent llegó a cotizar cerca de u$s107 por barril, muy por encima de niveles previos al conflicto.
El Brent ya venía de una tendencia alcista, reflejada en una suba de casi 10 dólares la semana pasada, y en el marco de una falta de avances en las negociaciones entre Washington y Teherán.
Un sistema de peajes
Irán también busca el respaldo de Omán para establecer un sistema de peajes a los buques que transitan la zona, mientras mediadores intentan evitar la escalada.
Las tensiones se mantienen elevadas, con amenazas cruzadas y un alto el fuego frágil, en una región donde el conflicto ya dejó miles de víctimas y un fuerte impacto económico global.
El ofrecimiento no contempla avances en la demanda de Trump de que el régimen de Mojtaba Khamenei renuncie a sus aspiraciones nucleares. El grupo libanés Hezbollah anunció que no respetará las negociaciones en marcha entre Israel y el Líbano.
“Sin base legal”
El responsable de la agencia marítima de la Organización de las Naciones Unidas, Arsenio Domínguez, reafirmó ayer que no existe “ninguna base legal” para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.
“No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional”, declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.
Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido.
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión del Parlamento iraní sobre seguridad nacional, encargada de examinar el texto, precisó a la televisión estatal que las fuerzas armadas controlarían el estrecho para, entre otras cosas, impedir el paso de “buques hostiles”.
El proyecto también prevé que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.