Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump dijo que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán
El republicano aseguró que Teherán mejoró su oferta casi de inmediato luego de que suspendiera el viaje de sus enviados a Pakistán. Sin embargo, advirtió que la propuesta aún “no es suficiente”.
Resumen para apurados
- Donald Trump canceló el sábado una misión diplomática a Pakistán tras el rechazo de Irán a negociar cara a cara, aunque Teherán envió luego una nueva propuesta escrita.
- La misión de Kushner a Islamabad falló cuando Irán rehusó el diálogo directo por el bloqueo naval. Trump reveló que recibió un documento mejorado apenas 10 minutos después.
- La ruptura del diálogo directo devuelve la negociación a la intermediación de terceros. El impacto futuro depende de si Irán cede ante las exigencias de una Casa Blanca inflexible.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán.
“Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor”, aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el Air Force One para volar a Washington.
El mandatario se refirió así a las gestiones diplomáticas que incluían el desplazamiento de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, en un intento por reactivar conversaciones con Irán.
No obstante, Trump dejó en claro que, pese a la rapidez de la reacción iraní, la propuesta no alcanzó sus expectativas. “Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente”, afirmó sin aportar más detalles.
El frágil proceso de paz en Medio Oriente sufrió hoy un duro revés. Donald Trump anunció la cancelación del viaje de su equipo diplomático a Islamabad, Pakistán, luego de que la delegación iraní abandonara la capital pakistaní al rechazar cualquier posibilidad de un encuentro cara a cara con los representantes de Washington.
A través de su red Truth Social, Trump justificó la suspensión de la misión encabezada por Jared Kushner y Steve Witkoff. "Acabo de cancelar el viaje... ¡Demasiado tiempo perdido, demasiado trabajo!", escribió.
El mandatario fue más allá al cuestionar la cohesión del régimen persa. "Hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su liderazgo. Nadie sabe quién está al mando", insistió.
La salida prematura de la delegación iraní, liderada por el canciller Abbas Araghchi, dejó en evidencia la brecha insalvable entre las partes. Aunque Teherán entregó a los mediadores pakistaníes un documento "exhaustivo" con sus condiciones para poner fin a la guerra, se mantuvo firme en su negativa de sentarse en la misma mesa que los enviados de Trump mientras persista el bloqueo naval sobre sus puertos.
El portavoz iraní, Esmaeil Baqaei, fue tajante en su mensaje. "No se prevé ninguna reunión. Las observaciones de Irán serán comunicadas a través de Pakistán", señaló. Esta postura desautorizó los anuncios previos de la Casa Blanca, que apenas 24 horas antes había dado por hecho el inicio de las conversaciones directas. Por ahora, la diplomacia vuelve a las sombras y el alto el fuego queda supeditado a la intermediación de terceros países.