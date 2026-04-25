Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump dijo que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán

El portavoz iraní, Esmaeil Baqaei, fue tajante en su mensaje. "No se prevé ninguna reunión. Las observaciones de Irán serán comunicadas a través de Pakistán", señaló. Esta postura desautorizó los anuncios previos de la Casa Blanca, que apenas 24 horas antes había dado por hecho el inicio de las conversaciones directas. Por ahora, la diplomacia vuelve a las sombras y el alto el fuego queda supeditado a la intermediación de terceros países.