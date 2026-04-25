Secciones
Mundo

Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump dijo que Irán hizo una nueva propuesta tras cancelar el viaje de enviados a Pakistán

El republicano aseguró que Teherán mejoró su oferta casi de inmediato luego de que suspendiera el viaje de sus enviados a Pakistán. Sin embargo, advirtió que la propuesta aún “no es suficiente”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump canceló el sábado una misión diplomática a Pakistán tras el rechazo de Irán a negociar cara a cara, aunque Teherán envió luego una nueva propuesta escrita.
  • La misión de Kushner a Islamabad falló cuando Irán rehusó el diálogo directo por el bloqueo naval. Trump reveló que recibió un documento mejorado apenas 10 minutos después.
  • La ruptura del diálogo directo devuelve la negociación a la intermediación de terceros. El impacto futuro depende de si Irán cede ante las exigencias de una Casa Blanca inflexible.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán.

“Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor”, aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el Air Force One para volar a Washington. 

El mandatario se refirió así a las gestiones diplomáticas que incluían el desplazamiento de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, en un intento por reactivar conversaciones con Irán.

No obstante, Trump dejó en claro que, pese a la rapidez de la reacción iraní, la propuesta no alcanzó sus expectativas. “Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente”, afirmó sin aportar más detalles.

El frágil proceso de paz en Medio Oriente sufrió hoy un duro revés. Donald Trump anunció la cancelación del viaje de su equipo diplomático a Islamabad, Pakistán, luego de que la delegación iraní abandonara la capital pakistaní al rechazar cualquier posibilidad de un encuentro cara a cara con los representantes de Washington.

A través de su red Truth Social, Trump justificó la suspensión de la misión encabezada por Jared Kushner y Steve Witkoff. "Acabo de cancelar el viaje... ¡Demasiado tiempo perdido, demasiado trabajo!", escribió. 

El mandatario fue más allá al cuestionar la cohesión del régimen persa. "Hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su liderazgo. Nadie sabe quién está al mando", insistió.

La salida prematura de la delegación iraní, liderada por el canciller Abbas Araghchi, dejó en evidencia la brecha insalvable entre las partes. Aunque Teherán entregó a los mediadores pakistaníes un documento "exhaustivo" con sus condiciones para poner fin a la guerra, se mantuvo firme en su negativa de sentarse en la misma mesa que los enviados de Trump mientras persista el bloqueo naval sobre sus puertos.

El portavoz iraní, Esmaeil Baqaei, fue tajante en su mensaje. "No se prevé ninguna reunión. Las observaciones de Irán serán comunicadas a través de Pakistán", señaló. Esta postura desautorizó los anuncios previos de la Casa Blanca, que apenas 24 horas antes había dado por hecho el inicio de las conversaciones directas. Por ahora, la diplomacia vuelve a las sombras y el alto el fuego queda supeditado a la intermediación de terceros países.

Fracasó el diálogo en Medio Oriente: Trump canceló la misión a Pakistán tras el desplante de Irán

Temas Estados Unidos de AméricaIránBenjamin NetanyahuDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos incauta un buque iraní en el golfo de Omán y escala la tensión

Estados Unidos incauta un buque iraní en el golfo de Omán y escala la tensión

Guerra en Medio Oriente: JD Vance suspendió su viaje y crece la incertidumbre entre EE.UU. e Irán

Guerra en Medio Oriente: JD Vance suspendió su viaje y crece la incertidumbre entre EE.UU. e Irán

EEUU e Irán envían delegaciones a Pakistán y crecen las expectativas por retomar las negociaciones

EEUU e Irán envían delegaciones a Pakistán y crecen las expectativas por retomar las negociaciones

Guerra en Medio Oriente: Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego

Guerra en Medio Oriente: Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego

Lo más popular
El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados
1

El Gobierno nacional comienza las auditorías a pensionados

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días
2

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas
3

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local
4

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril
5

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Ranking notas premium
La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
1

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
2

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio
3

Crimen en el country: gritos, gestos y un llamado de atención en el último tramo del juicio

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
4

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros
5

Legislatura: por qué buscan extender la emergencia en el transporte público de pasajeros

Más Noticias
Fracasó el diálogo en Medio Oriente: Trump canceló la misión a Pakistán tras el desplante de Irán

Fracasó el diálogo en Medio Oriente: Trump canceló la misión a Pakistán tras el desplante de Irán

Malvinas, en el centro del debate: picante cruce entre un periodista británico, el hijo de Trump y Luis Caputo en redes sociales

Malvinas, en el centro del debate: picante cruce entre un periodista británico, el hijo de Trump y Luis Caputo en redes sociales

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Pronóstico del fin de semana del NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Malvinas: los kelpers lanzan una advertencia a Donald Trump por un posible giro de EE.UU. en la disputa

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: dónde y cuándo abrirá su primer local

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

Golpe al plazo fijo: cuánto paga hoy por $3.000.000 a 30 días

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

¿La banana estriñe? Mitos y verdades sobre una de las frutas más consumidas

Comentarios