El NEA en alerta naranja por tormentas el Día del Trabajador

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes, vientos y Zonda en el NEA, Cuyo y Patagonia para este 1 de mayo, afectando festejos por el Día del Trabajador.
- Se prevén lluvias de hasta 110mm en Corrientes y Misiones, granizo y ráfagas. En Mendoza habrá viento Zonda, mientras que en Neuquén se esperan ráfagas de hasta 90 km/h.
- El fenómeno obliga a reprogramar actividades al aire libre por el feriado. La intensidad de las tormentas y la baja visibilidad exigen extrema precaución en rutas y zonas urbanas.
Los festejos de la noche por el Día del Trabajador deberán repensarse en una de las provincias del NEA. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la región espera fuertes tormentas. El Sistema de Alerta Temprana informó que una alerta amarilla y una naranja rigen para diferentes provincias de la zona.
También en Cuyo y la Patagonia hay dos provincias más bajo advertencia. En este caso, el centro-sur de Mendoza está en alerta amarilla y se espera viento Zonda por la mañana y la tarde. Este tendrá una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora y provocará reducción de la visibilidad, condiciones secas y aumento de la temperatura.
En la Patagonia, la provincia que está en alerta meteorológica es Neuquén. La zona de Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches y Lácar son las que están bajo advertencia. Durante la mañana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, pudiendo ser superadas localmente.
Día del Trabajador con tormentas en el NEA
La región Noreste del país se reconoce como una de las que serán afectadas por las tormentas este Día del Trabajador, pero lo harán con diferente intensidad según las zonas. Mientras la mayor parte de la provincia está bajo alerta amarilla, el centro y este de Corrientes están bajo alerta naranja.
Además, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas la zona este de Formosa, el límite de Chaco con Misiones, la mitad sur de Corrientes, la totalidad de Misiones –a excepción del centro, que está en alerta naranja–, el noreste de Santa Fe y el norte de Entre Ríos.
Según informó el SMN, las provincias serán afectadas por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
La zona bajo alerta naranja comprende General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce y Mburucuya. Durante la tarde y la noche se esperan condiciones similares, con la diferencia de que se pronosticaron ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.