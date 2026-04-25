Vientos de hasta 100 km/h: fin de semana bajo alerta meteorológica naranja

La región indicada en San Luis sufrirá fenómenos meteorológicos potentes por la tarde. Las tormentas tendrán entre 12 y 25 milímetros de precipitación acumulada. Córdoba tendrá distintas regiones afectadas: en el este, las tormentas empezarían por la tarde, mientras que, en el oeste, por la noche. Tendrían mayor intensidad que en San Luis, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros. También hay alerta por vientos de hasta 90 kilómetros por hora.