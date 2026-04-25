Vientos de hasta 100 km/h: fin de semana bajo alerta meteorológica naranja

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por vientos de 100 km/h, tormentas y nevadas en gran parte de Argentina durante este sábado y domingo.
- Las ráfagas afectarán desde la Patagonia hasta el centro del país. El domingo, la costa bonaerense estará en alerta naranja por vientos intensos del sudoeste y lluvias fuertes.
- Estas condiciones extremas activan el Sistema de Alerta Temprana para prevenir riesgos en bienes y vidas, con foco en la vulnerabilidad de la costa atlántica y la cordillera.
Este fin de semana, diferentes zonas del país se encuentran bajo alerta meteorológica de diferentes niveles. Para este sábado prevalece la alerta amarilla –de primer nivel– por tormentas, lluvias y vientos, y abarca cinco provincias. El domingo, la zona bajo alerta se extiende a nueve provincias en alerta amarilla por vientos, una de ellas con una región bajo alerta naranja –segundo nivel–.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) constituye una herramienta fundamental para la seguridad de vidas y la protección de la propiedad ante posibles amenazas de fenómenos meteorológicos extremos, tales como lluvias torrenciales, nevadas intensas, vientos fuertes, altas y bajas temperaturas, entre otros.
Alerta amarilla: sábado 25 de abril
Provincias del centro del país y de la Patagonia están afectadas este sábado por alertas meteorológicas. El noreste de San Luis, centro –de este a oeste– de Córdoba y el centro-oeste y sudoeste de Santa Fe están señalados por la alerta amarilla por tormentas y vientos en el mapa del SMN.
La región indicada en San Luis sufrirá fenómenos meteorológicos potentes por la tarde. Las tormentas tendrán entre 12 y 25 milímetros de precipitación acumulada. Córdoba tendrá distintas regiones afectadas: en el este, las tormentas empezarían por la tarde, mientras que, en el oeste, por la noche. Tendrían mayor intensidad que en San Luis, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros. También hay alerta por vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
En Santa Fe, el sur sufrirá el impacto de la alerta por la tarde, con tormentas de 30 a 60 milímetros de precipitación acumulada y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. En el norte de Santa Fe, en cambio, tormentas de igual magnitud llegarán por la noche.
Patagonia bajo alerta meteorológica por vientos y nevadas
En la Patagonia, además, en la región de Bariloche y la cordillera en las zonas de Pilcaniyeu y Ñorquincó –Río Negro–, rige la alerta amarilla por nevadas a partir de la noche. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y se espera que haya lluvia o aguanieve en las zonas más bajas.
Las nevadas se extenderán también al noroeste de Chubut en la zona cordillerana de Cushamen. En la misma provincia, el sur será afectado por vientos del sector oeste con velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. En el noroeste, se esperan vientos del sector sur, que podrían alcanzar la misma velocidad.
Alerta amarilla y naranja: domingo 26 de abril
El domingo hay nueve provincias bajo alerta amarilla: la mitad este de Mendoza, el centro y sur de San Luis, la mitad sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, la mitad sur de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, la mitad este de Río Negro y el este de Chubut. En todos los casos se esperan vientos potentes. Podrían alcanzar la velocidad de 90 kilómetros por hora.
Pero la costa atlántica sur es la región que será más afectada. Las zonas costeras de General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones y Adolfo Alsina están bajo alerta naranja. El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades que podrían superar los 100 kilómetros por hora.