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Alerta amarilla por vientos en el centro del país: a qué hora se espera el pico de intensidad este 29 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por vientos intensos en el centro del país, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h.

Alerta amarilla por vientos en el centro del país Alerta amarilla por vientos en el centro del país TN
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes este 29 de abril en Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, previendo ráfagas de 85 km/h que podrían causar daños materiales.
  • El fenómeno tendrá su pico entre el mediodía y la tarde. Aunque no habrá viento Zonda, recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos y tener precaución al conducir.
  • Esta alerta resalta la importancia de la prevención ante ráfagas extremas para evitar siniestros viales y daños edilicios, en un contexto de alta inestabilidad climática regional.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 29 de abril una alerta amarilla por vientos fuertes que impacta de lleno en la región central del país. El organismo advirtió que se trata de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes en la vida cotidiana y posibles daños materiales.

Alerta amarilla por fuertes vientos en siete provincias: ¿cuál será el momento más crítico de este 29 de abril?

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Según el informe oficial, el momento más crítico de la jornada se concentrará entre el mediodía y la tarde, cuando se prevé el mayor nivel de intensidad en las ráfagas.

Qué provincias del centro están afectadas

La alerta alcanza al sur de Buenos Aires, además de La Pampa y Mendoza. En estas zonas se esperan vientos de variada intensidad, con ráfagas que podrían superar los 85 kilómetros por hora.

Desde el SMN aclararon que, pese a la fuerza del fenómeno, no están dadas las condiciones para la presencia de viento Zonda en estas áreas.

Recomendaciones ante vientos fuertes

Frente a este escenario, el organismo difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

También se recomienda no refugiarse bajo estructuras inestables y extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas abiertas donde las ráfagas pueden afectar la estabilidad de los vehículos.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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