Rige alerta naranja en el centro del país este 26 de abril por vientos fuertes

Qué se espera en la región centro durante el 26 de abril

De acuerdo con el SMN, las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas, en tanto, pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, lo que podría generar inconvenientes en la circulación y en actividades al aire libre.