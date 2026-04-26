Rige alerta naranja en el centro del país este 26 de abril por vientos fuertes

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas por vientos fuertes y tormentas para el centro del país este 26 de abril, afectando a CABA y cinco provincias por el ingreso de un frente frío polar.
- El fenómeno incluye ráfagas de hasta 100 km/h y un marcado descenso térmico. El SMN recomendó asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre ante el riesgo climático.
- El avance del aire polar consolida el cambio de estación y podría afectar la circulación y servicios. Se prevé que la inestabilidad persista, exigiendo un monitoreo constante.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por vientos, lluvias y tormentas que impactarán este domingo 26 de abril en gran parte de la región centro del país. El fenómeno abarca la ciudad de Buenos Aires y provincias como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y sectores del norte bonaerense.
Desde las primeras horas del día también se registra un descenso de temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de un cambio de condiciones que marca el avance de aire más frío acompañado por fuertes ráfagas.
Qué se espera en la región centro durante el 26 de abril
De acuerdo con el SMN, las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas, en tanto, pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, lo que podría generar inconvenientes en la circulación y en actividades al aire libre.
El organismo recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades en espacios abiertos durante los picos de intensidad y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.