Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para Córdoba, San Luis y Santa Fe este sábado 25 de abril, con ráfagas intensas, granizo y abundantes precipitaciones.
- El fenómeno afectará zonas serranas y llanas durante la tarde y noche, con vientos de 70 km/h y hasta 60 mm de agua. Se recomienda evitar salir y asegurar objetos ante el riesgo.
- Esta advertencia busca prevenir daños materiales e interrupciones en las actividades cotidianas. La población debe mantenerse informada para mitigar riesgos ante el clima extremo.
Tres provincias del centro del país tendrán que tomar algunas precauciones este sábado 25 de abril, porque el Servicio Meteorológico Nacional anunció zonas bajo advertencia. Las alertas meteorológicas que rigen para la jornada de hoy fueron emitidas porque se esperan tormentas fuertes por la tarde y por la noche.
El nivel amarillo de alerta indica que la población debe permanecer informada acerca de los sucesos meteorológicos del día. El primer nivel anuncia la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. A cada nivel de alerta le corresponde un grupo distinto de recomendaciones.
Sábado 25 de abril: alerta amarilla en el centro del país
Córdoba, San Luis y Santa Fe son las tres provincias que están bajo alerta meteorológica este sábado. El noreste de San Luis espera tormentas aisladas esta tarde, algunas localmente fuertes y acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 milímetros. Las regiones comprometidas son las zonas serranas de Ayacucho, Belgrano, Pringles, Pueyrredón, General San Martín y las zonas bajas de Chacabuco, Junín y General San Martín.
En el centro-oeste y sudoeste de Córdoba se esperan tormentas con actividad eléctrica esta tarde, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros. Serán afectadas las regiones de Juárez Celman, Río Cuarto, San Martín, Marcos Juárez, Unión, Calamuchita y Santa María. San Justo, al noreste de la provincia, en cambio, tendrá tormentas de similares características por la noche del sábado.
También Santa Fe está bajo alerta amarilla. Las regiones indicadas por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) son Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Caseros y General López. Las tormentas, de variada intensidad, se darán entre la tarde y la noche de forma localizada. También se anunció granizo y actividad eléctrica frecuente.
Recomendaciones para la alerta amarilla
El Servicio Meteorológico recomienda adoptar ciertas medidas ante el anuncio de las alertas amarillas por tormenta:
- Evitá salir
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento
- Si estás al aire libre, buscá refugio de inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado