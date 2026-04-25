Alerta amarilla por fuertes tormentas en el centro del país para este 25 de abril

Sábado 25 de abril: alerta amarilla en el centro del país

Córdoba, San Luis y Santa Fe son las tres provincias que están bajo alerta meteorológica este sábado. El noreste de San Luis espera tormentas aisladas esta tarde, algunas localmente fuertes y acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 milímetros. Las regiones comprometidas son las zonas serranas de Ayacucho, Belgrano, Pringles, Pueyrredón, General San Martín y las zonas bajas de Chacabuco, Junín y General San Martín.