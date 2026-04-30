“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

El contexto ambiental es uno de los primeros factores que permite entender este escenario. En los últimos años, la región registró cambios marcados en su dinámica climática, con lluvias más intensas, temperaturas elevadas y períodos de humedad que se extienden más de lo habitual. Ese conjunto de condiciones amplía el tiempo de actividad del mosquito y favorece su reproducción. “En nuestra región estamos viviendo lo que se llama tropicalización: lluvias intensas, altas temperaturas y condiciones ideales para la proliferación del vector que transmite enfermedades como dengue y chikungunya”, explicó Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad.