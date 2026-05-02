Adorni salió al cruce de las críticas y ratificó su cargo: “Milei me apoya”

“Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar”, señaló, y calificó la situación como “una procedencia sospechosa”. Además, advirtió que podría tratarse de un problema más amplio: “Es un tema que el Gobierno va a denunciar porque no se sabe cuáles otros funcionarios han sido espiados y en todo caso perseguidos”, agregó. El cruce se produjo luego de que el legislador kirchnerista cuestionara en el Congreso el uso de custodia policial por parte de la esposa del jefe de Gabinete.