Adorni salió al cruce de las críticas y ratificó su cargo: “Milei me apoya”

Resumen para apurados
- Manuel Adorni ratificó su cargo tras su informe al Congreso, desmintió denuncias patrimoniales y anunció una demanda contra el diputado Tailhade por presunto espionaje en Argentina.
- El fiscal Pollicita investiga presunto enriquecimiento por deudas y compras de inmuebles. Adorni sostiene que Tailhade obtuvo datos privados de su familia de manera irregular.
- Adorni retomará conferencias en Casa Rosada para fortalecer la comunicación oficial. El avance judicial definirá la estabilidad del gabinete y el futuro de la denuncia por espionaje.
Tras presentar su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno impulsará una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal. Al mismo tiempo, volvió a desestimar las acusaciones en su contra vinculadas a sus viajes y propiedades. “No conozco Disney, y esta causa judicial no tiene gollete y no va a prosperar”, aseguró. También anticipó que la próxima semana brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El funcionario sostuvo que las denuncias sobre su patrimonio y supuestos lazos comerciales forman parte de una construcción mediática sin sustento. “No solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, afirmó, y agregó que “sacaron conclusiones equivocadas a partir de información falsa”.
En ese sentido, rechazó tener sociedades en el exterior o vínculos comerciales con las personas mencionadas públicamente: “No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con (Marcelo) Grandío, pero no tengo ninguna sociedad ni con ningún otro tampoco”.
Uno de los puntos más delicados de su exposición fue la denuncia por presuntas tareas de espionaje. Adorni adelantó que el Ejecutivo avanzará judicialmente contra el diputado Rodolfo Tailhade al considerar que manejó información personal de manera irregular.
“Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar”, señaló, y calificó la situación como “una procedencia sospechosa”. Además, advirtió que podría tratarse de un problema más amplio: “Es un tema que el Gobierno va a denunciar porque no se sabe cuáles otros funcionarios han sido espiados y en todo caso perseguidos”, agregó. El cruce se produjo luego de que el legislador kirchnerista cuestionara en el Congreso el uso de custodia policial por parte de la esposa del jefe de Gabinete.
Por otra parte, descartó de manera categórica una eventual renuncia en medio de la polémica: “No, para nada, jamás voy a ceder ante este tipo de presiones”. Y añadió: “Ni yo ni el Presidente ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros”. También cuestionó la difusión de aspectos de su vida privada y marcó límites entre lo público y lo personal: “La vida privada de las familias hay que respetarla”.
El jefe de Gabinete afirmó además que cuenta con el respaldo del Presidente: “(Javier) Milei me apoya y me acompañó al Congreso como a cualquiera en el que confía”. En esa línea, volvió a rechazar las denuncias en su contra: “Mienten con mi patrimonio, mienten con mis causas, mienten con mi posición adentro del Gobierno, mienten con el Presidente”. “No tengo nada que ocultar y la Justicia lo va a demostrar”, concluyó.
Sala de prensa
En medio de la controversia, Adorni confirmó que retomará el contacto con los medios a través de una conferencia en la Casa Rosada. “La semana que viene va a haber una conferencia, si no es el lunes, será el martes”, adelantó.
El funcionario consideró necesario reactivar ese canal de comunicación tras varios días sin actividad en la sala de prensa, luego de su reciente presentación en el Congreso.
La sala de periodistas permanece cerrada desde el 23 de abril, cuando se difundieron grabaciones de pasillos internos de la Casa Rosada que el canal TN emitió en un programa dominical. Desde el Ejecutivo señalaron entonces que se trató de un hecho que compromete la seguridad nacional y que vulnera las normas de comportamiento dentro del edificio.
En este contexto, se espera que este lunes el jefe de Gabinete vuelva a dialogar con la prensa, mientras avanza la investigación judicial por enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa, solicitó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) un análisis detallado del patrimonio del funcionario.
En ese marco, el objetivo es determinar si el incremento en el nivel de vida de Adorni se corresponde con su salario y los ahorros que declaró ante la Oficina Anticorrupción. Para ello, se encomendó a la DAFI -organismo dependiente de la Procuración General de la Nación- un análisis exhaustivo de todos los movimientos financieros del matrimonio y que, en caso de detectarlas, identifique posibles inconsistencias, según lo establecido en un decreto.
La investigación se desarrolla además en el contexto de las deudas por u$s 335.000 que la Justicia detectó en el ministro coordinador, así como por gastos superiores a los u$s 100.000 en menos de un año, destinados únicamente a la compra de propiedades.