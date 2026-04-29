Vuelos más caros: aumenta la tasa de seguridad y se trasladará a los precios de los pasajes

El gobierno nacional dispuso una actualización en la tasa de seguridad de la aviación que comenzará a regir desde el 28 de mayo y que tendrá impacto directo en los precios de los vuelos, tanto de cabotaje como internacionales. La medida, impulsada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se enmarca en un contexto de subas generalizadas en el sector aerocomercial y suma presión sobre el costo final de los pasajes.