Vuelos más caros: aumenta la tasa de seguridad y se trasladará a los precios de los pasajes

Resumen para apurados
- El Gobierno aumentó la tasa de seguridad en vuelos de Argentina desde el 28 de mayo para financiar mejoras y actualizar valores, lo que encarecerá el precio final de los pasajes.
- La ANAC justificó la medida por el retraso tarifario desde 2016. El cargo de cabotaje saltará de $20 a $6.500 para costear tecnología, infraestructura y servicios de salvamento.
- El ajuste suma presión al bolsillo en un escenario de alta inflación y suba del combustible por conflictos externos, lo que podría afectar la demanda de viajes en el corto plazo.
El gobierno nacional dispuso una actualización en la tasa de seguridad de la aviación que comenzará a regir desde el 28 de mayo y que tendrá impacto directo en los precios de los vuelos, tanto de cabotaje como internacionales. La medida, impulsada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se enmarca en un contexto de subas generalizadas en el sector aerocomercial y suma presión sobre el costo final de los pasajes.
La decisión fue oficializada mediante la resolución 258/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece un aumento en el gravamen destinado a financiar los sistemas de seguridad y tecnología en los aeropuertos. Este recargo se traslada de manera directa a los usuarios, por lo que el aumento será percibido en los precios finales que pagan los pasajeros al momento de adquirir sus tickets.
¿Cuánto costarán las tasas de seguridad de la aviación?
De acuerdo con el esquema definido por el gobierno, los vuelos de cabotaje registrarán una suba significativa en la tasa, que pasará de $20 a $6.500. En el caso de los vuelos regionales, el cargo se incrementará de U$S4,42 a U$S5, mientras que para los servicios internacionales ascenderá de U$S8 a U$S9. Esta actualización impactará en todos los pasajes emitidos a partir de la fecha de entrada en vigencia.
Desde el organismo explicaron que la medida responde a la necesidad de una “revisión” de la tasa debido a la “desactualización de los valores tarifario vigentes”, que no registraban cambios desde 2016. También señalaron que el ajuste está vinculado a “la magnitud de las inversiones requeridas” para fortalecer los estándares de seguridad aeroportuaria en todo el país.
Los fondos recaudados estarán destinados a mejorar distintos aspectos del sistema, entre ellos la modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, la incorporación de nuevas tecnologías de control, la mejora de la infraestructura operativa y la capacitación del personal encargado de la supervisión y fiscalización.
El aumento se produce en paralelo a un escenario internacional adverso, marcado por el encarecimiento del combustible como consecuencia de la guerra en Medio Oriente. Este factor ya venía impulsando subas en los precios de los vuelos a nivel global. Incluso, aerolíneas que operan en el país comenzaron a aplicar recargos adicionales vinculados al costo del combustible, lo que profundiza el impacto sobre el bolsillo de los pasajeros.