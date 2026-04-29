Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Abel fue secretario de Hacienda durante la gestión de Germán Alfaro. Sin embargo, al igual que Arnedo, el nuevo edil se retiró del Partido por la Justicia Social (PJS) y ahora se muestra afín al gabinete de Rossana Chahla. “Sin duda estamos alineados con la doctora Chahla y vamos a trabajar en pos de los vecinos”, aseveró, tras la sesión parlamentaria.