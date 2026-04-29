Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

En sesión extraordinaria, el concejal Cristian Abel prestó juramento ante el cuerpo parlamentario en reemplazo de Carlos Arnedo, ahora funcionario capitalino.
Abel fue secretario de Hacienda durante la gestión de Germán Alfaro. Sin embargo, al igual que Arnedo, el nuevo edil se retiró del Partido por la Justicia Social (PJS) y ahora se muestra afín al gabinete de Rossana Chahla. “Sin duda estamos alineados con la doctora Chahla y vamos a trabajar en pos de los vecinos”, aseveró, tras la sesión parlamentaria.
Tribunal de Cuentas municipal
Además, Abel se refirió a las iniciativas que tiene pensadas para el Concejo y mencionó la creación de un Tribunal de Cuentas municipal. “Eso va a hacer a la jerarquía del municipio, y a su vez, va a brindar una herramienta más para que todas las gestiones sean transparentes”, consideró.
Por último, el edil expresó su apoyo a Arnedo. “Carlos hoy es secretario de Movilidad Urbana, la doctora lo ha honrado con ese cargo que creo que lo va a cumplir a la perfección, porque es un tipo netamente ejecutivo”, resaltó.