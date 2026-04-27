El presidente de la cámara de perfumerías cierra su local: "Apoyo al gobierno, aunque me vaya mal"

Estimó que para cerrar su negocio necesita $80 millones y no los tiene. "Encima un empleado que me robó y denuncié penalmente me hizo un juicio y tenía que pagarle $50 millones por un juicio laboral, tuve que arreglar por $10 millones. Una empleada que trabaja en la perfumería me hace una demanda laboral porque dice que la estoy hostigando desde hace años. No puedo seguir con el negocio, estoy hipotecando mi vejez. No es Milei, este es un país inviable, esto viene del peronismo, del progresismo que se piensan que los empresarios somos hdp (sic). Por eso defiendo a Milei, el peronismo hizo un desastre. Voy a decir algo polémico: tengo ganas de proclamar que el voto sea calificado, no todo el mundo está capacitado para votar", confió en voz alta, con mucho ímpetu, a BAE Negocios.