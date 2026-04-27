El presidente de la cámara de perfumerías cierra su local: "Apoyo al gobierno, aunque me vaya mal"

Resumen para apurados
- Julio Pedro Vázquez, titular de la Cámara de Perfumerías, cerrará su local en Ituzaingó tras una caída del 50% en ventas, pese a manifestar su apoyo a la gestión de Javier Milei.
- El sector perfumista lidera la baja minorista con un 9,8% interanual. Vázquez atribuye el cierre a la competencia importada, la caída del consumo y juicios laborales de ex empleados.
- El caso expone la crisis del comercio minorista y una paradoja política: empresarios que avalan el ajuste económico actual mientras enfrentan la inviabilidad de sus propios negocios.
Las perfumerías atraviesan un momento complicado, es el sector de venta minorista que más cayó 9,8%, según el índice interanual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Esta baja en ventas, sumado a otros motivos, impulsa los cierres. Hasta el mismo presidente de la Cámara de Perfumerías, Julio Pedro Vázquez, anunció que cierra su perfumería de Ituzaingó.
No es un caso aislado, hace dos años había 4.500 perfumerías y hoy apenas quedan 3.800 confirmó. Vázquez, veterano de Malvinas y ex jugador de fútbol en las inferiores de San Lorenzo y Platense, abrió su perfumería en 1999, las pasó todas, pero confesó que ya no da más. Aún así, mantiene su apoyo al gobierno de Javier Milei.
"Es insostenible, la venta es muy mala. En mi perfumería las ventas cayeron 50% y si no tenes espalda no las podés bancar. Sin embargo, las grandes cadenas siguen abriendo locales. Yo apoyo la línea del gobierno, más allá que me vaya mal, que tenga que cerrar mi perfumería en forma inminente. Están haciendo lo que había que hacer, no podemos pensar como nos va a nosotros en forma particular", le dijo a BAE Negocios.
Cuando se le consulta por qué cree que las ventas le bajaron a la mitad, da su teoría "antes como había inflación la gente compraba todo de a 6, ahora que no hay inflación compran de a un producto, por eso cayó la demanda. Esta es la demanda real, todo lo demás era inventado, le costaba mucho al país. Creo que este es el camino, muy parecido a lo de Mauricio Macri. En el otro gobierno nos daban la electricidad gratis y teníamos que usar grupos electrógenos, teníamos el plan Ahora 12, que bancó el gobierno, los bancos y nosotros con tasa subsidiada. Este es el consumo real", explicó Vázquez.
Hace casi 27 años que tiene su perfumería Eice en Zufriategui 874, frente a la plaza de Ituzaingó. Llegó a tener 25 empleados, ahora le quedan 10, a quienes despedirá en breve. Si bien cuenta que el alquiler se le va casi al doble, que en la plaza están haciendo un gran estacionamiento y que las obras, también lo perjudicaron no decide mudarse. Decidió bajar las persianas.
Un total de 700 cierres de perfumerías en dos años es un número alarmante. Vázquez explica otros motivos perjudican al sector "hay una avalancha de productos importados que hace que la gente no venga y compre en otro canal. Nosotros tenemos trazabilidad de nuestros productos, pero claro vendo un esmalte de uñas a $4.000 y el chino lo vende a $1.500. La mercadería que llega de los países asiáticos importada o traída por bagayeros no se sabe dónde la hicieron ni como. El ANMAT le exige de todo a las empresas argentinas y a ellos nada. Encima crece la apertura de esos locales gigantes que venden de todo".
Pese a que la decisión de permitir el ingreso de esta avalancha de mercadería importada es avalada por el gobierno nacional, con la excusa de bajar precios, Vázquez aseguró "serán políticas que vienen de Nación, pero los intendentes y gobernadores hacen la vista gorda, los habilitan. Son todos cómplices. Hace muchos que nos hacen moco (sic), los mayoristas hace años que le venden al consumidor final y nos perjudican. Las farmacias venden productos de perfumería, pero yo no puedo vender medicamentos. Si me preguntas a mí. No hay que poner ningún negocio porque te fundís. El comercio minorista está muy perjudicado", opinó el presidente de la cámara.
Tiene un gran enojo con todos los consumidores que compran productos en las grandes cadenas de supermercados. "Todo es culpa del gobierno nacional, pero la gente llora y llora, pero después gasta la plata en cualquier tontería. Se sientan en su casa a mirar la novela y le compran a un supermercado en forma digital, pagando mucho más. No les importa pagar más caro, pese a que me lo pueden pedir a la perfumería y se lo envío sin cargo", explicó.
Estimó que para cerrar su negocio necesita $80 millones y no los tiene. "Encima un empleado que me robó y denuncié penalmente me hizo un juicio y tenía que pagarle $50 millones por un juicio laboral, tuve que arreglar por $10 millones. Una empleada que trabaja en la perfumería me hace una demanda laboral porque dice que la estoy hostigando desde hace años. No puedo seguir con el negocio, estoy hipotecando mi vejez. No es Milei, este es un país inviable, esto viene del peronismo, del progresismo que se piensan que los empresarios somos hdp (sic). Por eso defiendo a Milei, el peronismo hizo un desastre. Voy a decir algo polémico: tengo ganas de proclamar que el voto sea calificado, no todo el mundo está capacitado para votar", confió en voz alta, con mucho ímpetu, a BAE Negocios.
Después de despacharse contra el tribunal que frenó por un tiempo la reforma laboral señaló "no me gusta nada la reforma laboral, me parece que estamos en el medio del río y no sirve para nada".
Aunque todavía no adelantó cuando cierra su perfumería, admitió que será en breve. Desde el '99 resistió todo, pero durante el gobierno que admira decidió cerrar.