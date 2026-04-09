Efecto de la guerra en Medio Oriente: volar al exterior es un 15% más caro por el salto en el precio del petróleo

Resumen para apurados
- Los pasajes internacionales en Argentina subieron un 15,6% en dólares los últimos dos meses por el alza del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente, según un informe de Ecosur.
- El barril de Brent saltó de U$S 66 a U$S 104, duplicando costos de combustible. Esto obligó a trazar rutas más largas para evitar zonas de riesgo, sumando gastos en seguros y escalas.
- La menor oferta de asientos y la suba de costos operativos mantendrán la presión sobre los precios finales. El impacto es mayor en destinos como Los Ángeles, Nueva York y Miami.
El impacto del conflicto bélico en Medio Oriente se trasladó a las ventanillas de las aerolíneas en Argentina. Según un informe de la consultora Ecosur, los pasajes internacionales registraron una suba promedio del 15,6% en dólares durante los últimos dos meses, impulsados por la escalada en la cotización del crudo.
El relevamiento destacó que, mientras a principios de febrero el barril de petróleo Brent cotizaba a U$S 66, para abril alcanzó los U$S 104. Este salto impactó de lleno en el costo operativo: el combustible de aviación sufrió incrementos cercanos al 100%. En términos nominales, un pasaje promedio que costaba U$S 715 en febrero hoy se ubica en torno a los U$S 824.
Los destinos más caros
La suba no fue uniforme. Los vuelos a Los Ángeles lideraron los aumentos con un 29%, seguidos por Nueva York (23%) y Miami (17%). Madrid, Cancún y Punta Cana también mostraron ajustes al alza.
Más allá del insumo energético, el informe señaló que la reconfiguración del mapa aéreo por el conflicto obligó a las empresas a trazar rutas más largas para evitar zonas de riesgo.
Esto se tradujo en escalas adicionales, mayor consumo de combustible y un incremento en los costos de seguros, factores que terminan achicando la oferta de asientos y presionando los precios finales.