Efecto de la guerra en Medio Oriente: volar al exterior es un 15% más caro por el salto en el precio del petróleo

El relevamiento destacó que, mientras a principios de febrero el barril de petróleo Brent cotizaba a U$S 66, para abril alcanzó los U$S 104. Este salto impactó de lleno en el costo operativo: el combustible de aviación sufrió incrementos cercanos al 100%. En términos nominales, un pasaje promedio que costaba U$S 715 en febrero hoy se ubica en torno a los U$S 824.