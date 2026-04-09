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Efecto de la guerra en Medio Oriente: volar al exterior es un 15% más caro por el salto en el precio del petróleo

En solo dos meses, el encarecimiento del combustible aeronáutico disparó los valores de los tickets.

Las secuelas de la guerra en Medio Oriente impactó en el precio de los vuelos. Las secuelas de la guerra en Medio Oriente impactó en el precio de los vuelos. Foto: NA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los pasajes internacionales en Argentina subieron un 15,6% en dólares los últimos dos meses por el alza del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente, según un informe de Ecosur.
  • El barril de Brent saltó de U$S 66 a U$S 104, duplicando costos de combustible. Esto obligó a trazar rutas más largas para evitar zonas de riesgo, sumando gastos en seguros y escalas.
  • La menor oferta de asientos y la suba de costos operativos mantendrán la presión sobre los precios finales. El impacto es mayor en destinos como Los Ángeles, Nueva York y Miami.
Resumen generado con IA

El impacto del conflicto bélico en Medio Oriente se trasladó a las ventanillas de las aerolíneas en Argentina. Según un informe de la consultora Ecosur, los pasajes internacionales registraron una suba promedio del 15,6% en dólares durante los últimos dos meses, impulsados por la escalada en la cotización del crudo.

El relevamiento destacó que, mientras a principios de febrero el barril de petróleo Brent cotizaba a U$S 66, para abril alcanzó los U$S 104. Este salto impactó de lleno en el costo operativo: el combustible de aviación sufrió incrementos cercanos al 100%. En términos nominales, un pasaje promedio que costaba U$S 715 en febrero hoy se ubica en torno a los U$S 824.

Los destinos más caros

La suba no fue uniforme. Los vuelos a Los Ángeles lideraron los aumentos con un 29%, seguidos por Nueva York (23%) y Miami (17%). Madrid, Cancún y Punta Cana también mostraron ajustes al alza.

Más allá del insumo energético, el informe señaló que la reconfiguración del mapa aéreo por el conflicto obligó a las empresas a trazar rutas más largas para evitar zonas de riesgo. 

Esto se tradujo en escalas adicionales, mayor consumo de combustible y un incremento en los costos de seguros, factores que terminan achicando la oferta de asientos y presionando los precios finales.

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