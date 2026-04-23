Alerta en aeropuertos por “apagón meteorológico”: mañana habrá demoras y vuelos afectados
Por primera vez en 153 años, el personal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejará de suministrar datos en protesta por 140 despidos. La medida durará siete horas y afectará también al transporte fluvial.
Resumen para apurados
- Mañana de 5 a 12, el SMN realizará un apagón informativo en Argentina en protesta por 140 despidos, lo que afectará despegues de vuelos comerciales y el transporte fluvial.
- Impulsada por ATE, la medida surge ante la falta de personal para emitir reportes técnicos obligatorios. Sin estos datos, los protocolos de seguridad impiden la salida de naves.
- Este hito inédito en 153 años escala el conflicto estatal y plantea dudas sobre la operatividad futura del sistema aerocomercial ante la reducción de estaciones de monitoreo.
Mañana el sistema aerocomercial argentino enfrentará una situación sin precedentes. Entre las 5 y las 12, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizará un “apagón informativo”, dejando a las aerolíneas y terminales sin los reportes técnicos necesarios para operar de forma segura.
La medida, impulsada por ATE tras el despido de 140 trabajadores del organismo, pone en riesgo el cumplimiento de los cronogramas de vuelos y el transporte fluvial hacia Uruguay.
Vuelos en riesgo: qué pasará en las pistas
Aunque los aviones que ya estén en vuelo o que simplemente atraviesen el cielo argentino podrán operar con normalidad, la situación es crítica para los despegues. Según los protocolos internacionales, ninguna aeronave puede iniciar su plan de vuelo sin un informe meteorológico actualizado.
Quedan afectados los vuelos comerciales de pasajeros y carga programados para despegar entre las 5 y las 12.
En tanto que los exceptuados serán los vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.
En tanto que para el transporte fluvial, los servicios de ferry hacia Colonia y Montevideo, así como los buques comerciales, no podrán zarpar sin los informes meteorológicos correspondientes.
El conflicto de fondo
Desde el Ministerio de Defensa, del cual depende el SMN, evitaron pedir la conciliación obligatoria y señalaron que el gremio debe garantizar servicios mínimos.
Sin embargo, desde el sector gremial advirtieron que el organismo ya funciona al límite, tras el despido de 83 observadores, varias de las 120 estaciones meteorológicas del país han tenido que reducir sus horarios de monitoreo, afectando especialmente la seguridad durante la noche.