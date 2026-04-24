Por decreto: el Gobierno le quitó al SMN la exclusividad de la meteorología de los vuelos comerciales

La medida quedó formalizada en el DNU 274/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, donde se introduce una modificación clave en el artículo 15 de la Ley 27.161. A partir de ahora, la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA) será la encargada de garantizar la prestación del servicio meteorológico aeronáutico, con la posibilidad de hacerlo por cuenta propia o mediante la contratación de terceros habilitados. Hasta este cambio normativo, el SMN tenía asignada de manera exclusiva la responsabilidad de brindar la información meteorológica indispensable para la planificación y ejecución de operaciones aéreas.