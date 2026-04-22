Cronograma confirmado: cuándo empiezan a cobrar los estatales en Tucumán

Resumen para apurados
- La Tesorería de Tucumán anunció que los estatales cobrarán sus haberes de abril desde el 29 de abril (20%) y el 6 de mayo (80%) para regularizar los sueldos en la provincia.
- El cronograma inicia con Salud y Seguridad. El esquema habitual de dos tramos busca organizar el egreso de fondos públicos del Ministerio de Economía para los diversos organismos.
- La confirmación brinda previsibilidad económica a los trabajadores públicos y dinamiza el consumo local al garantizar las fechas de pago para todos los sectores del Estado.
La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, confirmó el calendario de pago de los sueldos correspondientes a abril para los trabajadores estatales.
Como es habitual, el esquema se dividirá en dos tramos: un 20% inicial (parte proporcional) y el 80% restante (parte complementaria). El pago del 20% comenzará el martes 29 de abril, mientras que el grueso de los haberes, correspondiente al 80%, se abonará desde el 6 de mayo.
Pago del 20%
Martes 29 de abril
Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)
Seguridad (Policía e Institutos Penales)
Miércoles 30 de abril
Comunas Rurales
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad
Poder Judicial (centros judiciales del interior y Corte Suprema)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Jueves 1 de mayo
Municipios del Interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Pago del 80%
Martes 6 de mayo
Siprosa
Instituto Provincial de la Vivienda
Ersept
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Sociedad Aguas del Tucumán
Miércoles 7 de mayo
Seguridad (Policía e Institutos Penales)
Educación (establecimientos provinciales y secundarios transferidos)
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Dirección Provincial de Vialidad
Jueves 8 de mayo
Educación (continuación)
Comunas Rurales
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Jubilados fuera de convenio
Renta vitalicia Héroes de Malvinas
Asignaciones ex empleados de Talleres de Tafí Viejo
Poder Legislativo
Viernes 9 de mayo
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Municipios del Interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Ipacym
Sepapys
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Educación de gestión privada (todos los niveles transferidos)