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Cronograma confirmado: cuándo empiezan a cobrar los estatales en Tucumán

Se realizará en dos tramos; el 20% comenzará a abonarse el 29 de abril y el 80% restante desde el 6 de mayo

Cajeros automáticos. Cajeros automáticos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Tesorería de Tucumán anunció que los estatales cobrarán sus haberes de abril desde el 29 de abril (20%) y el 6 de mayo (80%) para regularizar los sueldos en la provincia.
  • El cronograma inicia con Salud y Seguridad. El esquema habitual de dos tramos busca organizar el egreso de fondos públicos del Ministerio de Economía para los diversos organismos.
  • La confirmación brinda previsibilidad económica a los trabajadores públicos y dinamiza el consumo local al garantizar las fechas de pago para todos los sectores del Estado.
Resumen generado con IA

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, confirmó el calendario de pago de los sueldos correspondientes a abril para los trabajadores estatales. 

Como es habitual, el esquema se dividirá en dos tramos: un 20% inicial (parte proporcional) y el 80% restante (parte complementaria). El pago del 20% comenzará el martes 29 de abril, mientras que el grueso de los haberes, correspondiente al 80%, se abonará desde el 6 de mayo.

Pago del 20%

Martes 29 de abril

Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)

Seguridad (Policía e Institutos Penales)

Miércoles 30 de abril

Comunas Rurales

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad

Poder Judicial (centros judiciales del interior y Corte Suprema)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Jueves 1 de mayo

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Pago del 80%

Martes 6 de mayo

Siprosa

Instituto Provincial de la Vivienda

Ersept

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Miércoles 7 de mayo

Seguridad (Policía e Institutos Penales)

Educación (establecimientos provinciales y secundarios transferidos)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Dirección Provincial de Vialidad

Jueves 8 de mayo

Educación (continuación)

Comunas Rurales

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia Héroes de Malvinas

Asignaciones ex empleados de Talleres de Tafí Viejo

Poder Legislativo

Viernes 9 de mayo

Poder Judicial

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Ipacym

Sepapys

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Educación de gestión privada (todos los niveles transferidos)

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